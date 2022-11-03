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İmamoğlu'na suikast ihbarı

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Ekrem İmamoğlu’nun avukatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede müvekkilinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek önlem alınmasını talep etti.
İmamoğlu'na suikast ihbarı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı ve müvekkilinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek derhal korunmasını gerektiğini ifade etti.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; 2 Kasım 2022 tarihinde ismi ve TC kimlik numarası belli olan bir kişi İBB Beyaz Masa hattını aradı. İhbarda, "Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin önünde adamlar var. Ellerinde Ekrem İmamoğlu başkanımızın fotoğrafları var. Aralarında konuşuyorlardı. Ekrem başkanımızın evine ve İBB binasına gideceklerini belirttiler. 155’i aradım ama ulaşamadım. Sonra aklıma bu numara geldi. 8 kişilerdi. Hepsi silahlılardı. Acil yardım edin. Kamera görüntülerinde gözüküyor. Hastanenin yanındaki eczacı abla da bu duruma şahit. Arnavutköy polisi ile irtibata geçebilirseniz beni arasınlar" dedi.

Bu ihbar üzerine Ekrem İmamoğlu’nun avukatı savcılığa dilekçe verdi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Bu ihbar müvekkili kasten öldürülme suçuna ilişkin icra hareketlerine başlandığını göstermektedir. İhbara ilişkin ses kaydı şikayetimiz ekinde mevcuttur. İhbara ilişkin araştırma yapılarak gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Müvekkilin, İBB başkanı olması ve günlük programlarının önceden belirlenmesi göz önüne alındığında bu tehditler için hızlıca tedbir alınmalıdır. Müvekkilin kasten öldürülmesi için plan yapıldığı ve bu planı gerçekleştirmek için girişimlerin olma ihtimali oldukça yüksektir. İhbarı yapan şahsın ifadesi alınarak bu hususlar araştırılmalı, şüpheliler tespit edilmelidir."

Savcılık ise Asayiş Büro’ya talimat vererek söz konusu olayın araştırılmasını istedi.

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