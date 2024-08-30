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İmamoğlu'ndan Ali Erbaş'a hutbe tepkisi: "Allah onu ıslah etsin"

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmemesine tepki göstererek, Ali Erbaş'a "Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor.
İmamoğlu'ndan Ali Erbaş'a hutbe tepkisi: "Allah onu ıslah etsin"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmemesine tepki göstererek, Ali Erbaş'a "Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor. Birilerine yaranıyor, kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazında hutbede Mustafa Kemal Atatürk’ün adının geçmemesine tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sonrası, başkanlık binasına geldi. Cuma namazı için Fatih Saraçhane'de bulunan Şehzadebaşı Camii'ne giden İmamoğlu, namaz sonrası hutbede Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmemesine sert tepki gösterdi.

"Hutbede Atatürk'ün adı yok" diye sözlerine başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"ALLAH ONU ISLAH ETSİN"

"Hutbede Atatürk'ün adı yok. On yıl insanlar savaştı, on yıl. 1912-1922. Yüzyıllardır gerileyen toprakları işgal edilen bir millet ve devlet ilk defa dur dedi. Dur diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için bu millet için bu milletin yaşamı için inancı için kültürü için camiisi için ezanı için. Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor. Birilerine yaranıyor, kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin. Hutbede yok. Ne vatanı ne milleti ne bayrağı ne Cumhuriyeti ne de devleti temsil edemez bir Diyanet İşleri Başkanı. Resmen zapt etti, gasp etti, milletin inancını da mahvetti. Allah ıslah etsin onu."

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