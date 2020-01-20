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İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul arazisine ilişkin açıklama

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Çok ilgimi çekmiyor...
İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul arazisine ilişkin açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi almasına ilişkin, 'Çok ilgimi çekmiyor açıkçası kimin arazi aldığı. O biraz farklı bir konu. Onu halk değerlendiriyor zaten' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi almasına ilişkin açıklamada bulundu.

“Çok ilgimi çekmiyor açıkçası kimin arazi aldığı. Bakan veya başkası, şirket… O biraz farklı bir konu. Onu halk değerlendiriyor zaten. Ama benim ilgilendiğim konu, 2011'den bu yana, burada ortaya konulan bir reklamla, tanıtımla, ama yurtiçi ama yurtdışından insanların gelip, bu niyetle buradan arazi satın almış olmaları; sürecin daha yapılaşma işi başlamadan bireysel ranta dönüşmesi" diyen İmamoğlu, "Allah korusun, inşallah olmayacak ama düşünsenize; kamulaştırmalar, milyonun üzerinde bir şehirleşme… Bütün bu unsurlar kimin cebine girecek? Ne için? Yani şu güzel doğayı, bugün gezdiğimiz o kumsalları, ormanı, yeşili, doğayı, suyu koruma adına, İstanbul’u koruma adına bunları yapmak varken, ne için bunlar düşünülüyor ve bu kadar hırs yapılıyor, anlamış değilim" ifadesini kullandı.

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