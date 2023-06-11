  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna yanıt

»
İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna 'değişim' vurgulu yanıt
İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu, 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna, 'Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim' yanıtını verdi.

 

Seçimlerin ardından CHP'ye ilişkin yaptığı açıklamada ‘değişim’ vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim' çağrısını yineledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada "Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım" diyen İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" ifadelerini kullandı.

'Bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum'

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklamasına ilişkin soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum."

'Aday mısınız' sorusuna yanıt

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi hayatını kaybetti10 Haziran 2023 Cumartesi 11:09
  • Fidan-Borrell görüşmesi: Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik çok önemli10 Haziran 2023 Cumartesi 10:26
  • Resmi açıklama yapıldı: Erdoğan 12 Haziran’da KKTC’ye geliyor10 Haziran 2023 Cumartesi 09:45
  • İtalya’da Türkiye’yle ilgili Şengen açıklaması09 Haziran 2023 Cuma 17:33
  • AB’ye iltica eden Türkler önce gözaltına alınacak, sonra sınır dışı edilecek09 Haziran 2023 Cuma 14:19
  • TC Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu09 Haziran 2023 Cuma 09:46
  • Türkiye’ye deprem yardımları Meksika’da kriz çıkardı08 Haziran 2023 Perşembe 19:44
  • CNN, Erdoğan’ın yeni kabinesini böyle yorumladı: 3 isme dikkat çektiler08 Haziran 2023 Perşembe 17:59
  • Rusya’dan ‘Erdoğan’ açıklaması: Açıklamalarına odaklandık08 Haziran 2023 Perşembe 11:15
  • Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı08 Haziran 2023 Perşembe 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti