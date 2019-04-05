  • BIST 98.783
  • Altın 233,627
  • Dolar 5,6183
  • Euro 6,3001
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Anıtkabir' yanıtı: Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız

»
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisini hedef göstererek yaptığı konuşmaya "Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız" diyerek cevap verdi.
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Anıtkabir' yanıtı: Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Savunma Bakanlığı o defteri çekti aldı' sözüne yanıt veren İmamoğlu, "Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız" dedi. 

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Matematik üzerinden konuşuyorum. Ortada bir sayım var, bunu ele almak lazım. Sayımla ilgili bir derdimiz yok. Çifte standart olunca, hukuksal uygulama diyemezsiniz. İster sağdan sola, ister soldan sağa saysınlar inanın bir şey değişmeyecek. Başka şeylere de girişim yapıyorlar. Bazı ilçelere bazı başvurular yapmışlar. Kaybetmek bu kadar zor mu Allah aşkına ya? Teslim etmeyi bilin ya allah aşkına. Ak Parti’ye gönül vermiş dostlarımız beni tebrik ediyor. Bence en çok onları üzüyorlar. Bu kadar net yanlış yapıyorlar. Nereye kadar?

'NEYİ EKSİK YAPTIK DESELER HEM KENDİLERİNE HEM MEMLEKETE FAYDA VERİLER'

Seçimi kaybettiklerini biliyorlar, biz de kazandığımızı biliyoruz. Ama bunu anlamak, kavramak ve kabul etmek istemiyorlar. Ben söyleyeyim, bu seçimde başarısızlığın sebebini araştırsalar, neyi eksik yaptık deseler hem kendilerine hem memlekete fayda verirler. Bunu yapsınlar. Kim nerede yanlış yaptı, hangi sözler yanlıştı gibi araştırmalar yapsalar AK Partili hemşehrilerime fayda verirler.

Benim sosyal medya hesaplarımı takip edebilirler, en doğru gelişmeleri biz oradan net (aktarıyoruz). Hesap bellidir. Toplumu doğru bilgilendirme konusunda özel bir çabamız var, burada yanlış yapmayacağız.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Böyle bir şeyi yazma hakkın yok" Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Beyfendi İstanbul'dan çıkıp gidiyor. Mazbatanı almadığın halde Anıtkabir'in protokol işleminden haberi yok. Onlar da yanlış kılavuzluk yapıyor. Böyle bir şeyi yazma hakkın yok. Bu yaptığı protokol usulü açısından yanlıştır. Hiçbir zaman bizler oradaki usule erkana aykırı hareket etmemişizdir. Ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti, aldı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'AKP'nin Ankara talebi reddedildi, mazbata verilmeli'05 Nisan 2019 Cuma 16:44
  • İstanbul'da yeniden sayılan 117 sandıktan AKP'ye fazladan 1 oy çıktı...05 Nisan 2019 Cuma 16:43
  • İstanbul'da fark yeniden açıldı: YSK'nın son verileri açıklandı05 Nisan 2019 Cuma 16:42
  • Hulusi Akar: Biz Patriot da almaya talibiz05 Nisan 2019 Cuma 16:41
  • Anadolu Ajansı'nın yıldönümü kutlamasına sosyal medyada tepkiler yağdı05 Nisan 2019 Cuma 16:40
  • İmamoğlu: İster sağdan sola saysınlar ister soldan sağa saysınlar bir şey değişmeyecek05 Nisan 2019 Cuma 16:22
  • İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı yeniden açılıyor05 Nisan 2019 Cuma 16:20
  • Son dakika... Erdoğan: Seçim süreci bitti05 Nisan 2019 Cuma 15:37
  • SON DAKİKA | AKP'nin seçim iptali başvurusu reddedildi!05 Nisan 2019 Cuma 13:20
  • Son Dakika Haberi: AK Parti'den İstanbul'da seçim iptali için başvuru05 Nisan 2019 Cuma 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti