İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Anıtkabir' yanıtı: Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisini hedef göstererek yaptığı konuşmaya "Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız" diyerek cevap verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Savunma Bakanlığı o defteri çekti aldı' sözüne yanıt veren İmamoğlu, "Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Matematik üzerinden konuşuyorum. Ortada bir sayım var, bunu ele almak lazım. Sayımla ilgili bir derdimiz yok. Çifte standart olunca, hukuksal uygulama diyemezsiniz. İster sağdan sola, ister soldan sağa saysınlar inanın bir şey değişmeyecek. Başka şeylere de girişim yapıyorlar. Bazı ilçelere bazı başvurular yapmışlar. Kaybetmek bu kadar zor mu Allah aşkına ya? Teslim etmeyi bilin ya allah aşkına. Ak Parti’ye gönül vermiş dostlarımız beni tebrik ediyor. Bence en çok onları üzüyorlar. Bu kadar net yanlış yapıyorlar. Nereye kadar?

'NEYİ EKSİK YAPTIK DESELER HEM KENDİLERİNE HEM MEMLEKETE FAYDA VERİLER'

Seçimi kaybettiklerini biliyorlar, biz de kazandığımızı biliyoruz. Ama bunu anlamak, kavramak ve kabul etmek istemiyorlar. Ben söyleyeyim, bu seçimde başarısızlığın sebebini araştırsalar, neyi eksik yaptık deseler hem kendilerine hem memlekete fayda verirler. Bunu yapsınlar. Kim nerede yanlış yaptı, hangi sözler yanlıştı gibi araştırmalar yapsalar AK Partili hemşehrilerime fayda verirler.

Benim sosyal medya hesaplarımı takip edebilirler, en doğru gelişmeleri biz oradan net (aktarıyoruz). Hesap bellidir. Toplumu doğru bilgilendirme konusunda özel bir çabamız var, burada yanlış yapmayacağız.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Böyle bir şeyi yazma hakkın yok" Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Beyfendi İstanbul'dan çıkıp gidiyor. Mazbatanı almadığın halde Anıtkabir'in protokol işleminden haberi yok. Onlar da yanlış kılavuzluk yapıyor. Böyle bir şeyi yazma hakkın yok. Bu yaptığı protokol usulü açısından yanlıştır. Hiçbir zaman bizler oradaki usule erkana aykırı hareket etmemişizdir. Ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti, aldı."