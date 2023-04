İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Çivi mi istiyorlar? Bakın burada kocaman...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri KİPTAŞ, BİMTAŞ ve İmar AŞ, ‘İstanbul Yenileniyor’ projesi kapsamında, depreme dayanıksız binaları ve tek yapıları dönüştürüyor. Bakırköy ilçesindeki İş Bankası Mensupları Sitesi’nin yıkımı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve hak sahiplerinin katılımıyla bugün yapıldı. 7 blok, 54 konut bağımsız birimden oluşan binanın yıkımında konuşan İmamoğlu, dönüşüm çalışmalarını anlattı.

ANKA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un yönetimiyle ilgili “3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı” sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

BİR AN ÖNCE İNSANLARIMIZI SAĞLIKLI YAPILARA KAVUŞTURMA ARZUSUNDAYIZ: Kiptaş'ın bizden önceki 25 yılında yaptığı kentsel dönüşüm ya da bu tür risk taşıyan binalardaki bağımsız bölüm sayısının üstüne çıkmış durumdayız. Bugün burada eski bir yapıyı ve ne yazık ki artık riskli yapı sıkıntısında olan bir binayı dönüştürüyoruz. Burada aslında ortaya koymak istediğimiz mesaj şu; biz, bu yapıları tespit ediyoruz. İlçe belediyelerimizle iş birliği yapıyoruz. İşte bugün Bakırköy'deyiz, yarın Küçükçekmece'de. Bir an önce bu yıkımları yapıp, bir an önce de insanlarımızı sağlıklı yapılara kavuşturma arzusundayız. Bu, İstanbul'un en temel meselesi.

9 BİN İNSAN GÜVENDE: 2 bin 200 bağımsız bölüm ne demek biliyor musunuz? Yani yıkıma tabi tuttuğumuz bu yapıları ve dönüştürdüğümüz yapıları çarptığımızda yaklaşık 9 bin insanın aslında hayatını teminat altına alıyorsunuz. Deprem yaşadık ve 11 şehrimizdeki bu büyük acıdan sonra gerçekten bu işe hep beraber, milletimizin birinci meselesi diye bakıp süreci çözüme kavuşturmakla yükümlüyüz. Yeni yapıları yaparken hem kalıcı, dayanıklı hem de önümüzdeki yüz yıla hizmet edecek karakterli, kimlikli yapılarla süreci dönüştürmek zorundayız.

KILIÇDAROĞLU'NUN HÜKÜMETİYLE GÖRECEKSİNİZ: Bunlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu örnek çalışmaları, inşallah milletimizin iktidarı olacak olan Millet İttifakı’nın iktidarında Cumhurbaşkanı’mızla beraber, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetiyle birlikte göreceksiniz bu konuyu Türkiye'nin her yerine yayacağız ve özellikle bu 11 belediye, bir daha yaşanmaması ve yapılan yapılaşma çarpıklıklarının da bir daha yaşanmaması ki şu anda orada gerçekten ne yazık ki çok da övülecek işlere temel atılmıyor. Abur cubur ve hızlı hareket etme gayreti içindeler. 'Seçime kadar temel atalım. Milletin huzuruna çıkalım, bir şeyler söyleyelim.' Ya kardeşim, iyi oturalım, doğru düşünelim, en doğru karar verelim. Yeni kimlikli şehirler katalım. İnsanlarımıza ve insanlarımızın bugünkü barınma ihtiyaçlarını da kimlikli, nitelikli, makul sürelere dayanıklı… Yani geçici konutlara yerleştirelim demiyoruz. Bir abur cuburla süreci yürütüp, yani 30 küsur gün sonra yapılacak seçime yatırım gayreti içindeler. Biz, prensiplerimizden taviz vermeden bu kentin, İstanbul'umuzun dayanıklı bir şehir olması ve oradaki 11 şehrimize de buradan mesaj vererek güçlü bir kent kurma kabiliyetimizi bütün halkımıza göstermek gayretindeyiz. Bunda da başarılı olacağız."

GÜN GEÇMİYOR Kİ CUMHURBAŞKANI, İMAMOĞLU'NUN ADINI ANMAMIŞ OLSUN: (Çivi bile çakmadılar) Cumhurbaşkanı, gün geçmiyor ki aklını İstanbul'dan alamazsın ya da İmamoğlu'nun ismini anamamış olsun. Bahsettiği metro hattı üzerinden, kendi metroyla ilgili ayıplarını kapatma çabası içindeler. Bakınız, o metro, 2017'nin başında inşaatına başlanmış, sonunda inşaatı durdurulmuş. Çünkü kredisi yok, ödeneği yok. 2017'nin martında tekrar başlanmış. Ama müteahhit ve para olmayınca çalışamamış, beklemiş. Biz, göreve gelince, eylülde burayı gündemimize aldık. Çünkü hastanenin yapıldığını biliyorduk. Oraya kredi arayışı içinde bulunduk. Ne yazık ki yazılarımıza cevap vermediler. Ve biz, yazıyı tekraren yazdık. İller Bankası'ndan kredi talep ettik hızlıca. Tahvil ihracı sürecine katmak istedik, oraya uyum sağlayamadı bu proje.

5 KURUŞ KREDİ VERMEYEN DEVLET KURULUŞLARI: Ya 'İller Bankası'ndan 100 milyon euroluk bir kredi verin. Bunu hemen bitirelim. 2022'nin şubatına yetiştirelim' dedik. Bak, tam bir sene önce, bize cevap bile vermediler. Bakın, cevap bile vermediler. İller Bankası olsun, Vakıf'tan, Halkbank bize beş kuruşluk teminat mektubu bile vermeyen bu devlet kuruluşları, şimdi kalkıyorlar, efendim 'Çivi çakamadılar' ve gülüyorum, üzülüyorum bu insanlara. Partizan cumhurbaşkanı olur mu ya? Partizan yani. ‘Şu partili belediyeye vermeyin, bu partili belediyeye verin.’ Bu partizanlıktan kurtulmak için aynı zamanda milletin ittifakına, Sayın Cumhurbaşkanı’mız, 13. Cumhurbaşkanı’mız olacak Sayın Kılıçdaroğlu'na ve bizim birlikteliğimize ihtiyaç var.

BAKIN, BURADA KOCAMAN BİR ÇİVİ: (İstanbul'a yaptıkları hizmetlerin grafiğini göstererek) Çivi mi istiyorlar? Açıkçası ben bir çivi göstereyim. Hemen ekranda, bak burada kocaman bir çivi var. Bu, tam 13 nokta 27 kilometre, Ekrem İmamoğlu'nun ortalaması. Burada da diğer başkanların, şurada en küçük ortalamayı görüyorsunuz. Yaklaşık 24 kat daha fazla iş üretmişim 4 yılda, Cumhurbaşkanı'nın 4 yılında. Bakın, ondan önceki Nurettin Sözen Bey, onun yaklaşık 5-6 katı. Onun için bakın, burada kocaman bir çivi çakmış İmamoğlu var. Yani kocaman hem de 13 nokta 27 kilometre yılda metro yaparak. Allah'ın izniyle daha güçlü işler başaracağız. Bizi izlemeye devam etsin, imrenerek. İstanbul için öyle hizmetler yapacağız ki herkesin oyunu almaya gayret edeceğiz. Oyunu alamasak bile memnuniyetlerini almaya, mutluluklarını ve dualarını almaya devam edeceğiz."