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İmamoğlu’ndan, Erdoğan’ın ‘Kanal İstanbul inadına’ yanıt: 23 Haziran’ı hatırlatırım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için “İnadına yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “İstanbul’la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben, 23 Haziran’ı hatırlatıyorum“.
İmamoğlu’ndan, Erdoğan’ın ‘Kanal İstanbul inadına’ yanıt: 23 Haziran’ı hatırlatırım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için “İnadına yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “İstanbul’la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben, 23 Haziran’ı hatırlatıyorum“.

Erdoğan dün AKP İstanbul 7. Olağan İl Kongresi’nde “Kanal İstanbul’u engellemeye çalışıyorlar ya, şimdi projemizin bütün etüt çalışmalarını tamamladık. Onlara inat yapacağız” demişti.

İstanbul’la inatlaşılmaz’

Marmara Denizi’ndeki kirlenmenin önüne geçmeyi amaçlayan Ataköy Atık Su Tüneli inşaatı töreninde gaztecilerin Erdoğan’ın sözleri hatırlatması üzerine İmamğlu şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’un gündemi başka. İstanbul’la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben, 23 Haziran’ı hatırlatıyorum. İstanbul’la inatlaşılmaz. ‘İlla inatlaşacağım’ diyenlere de açıkçası ben, ‘İstanbul, burada’ diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul, bir şeyi kanıtlamıştır; İstanbul, 1’den büyüktür.” 

‘Gündem değiştirme çabası’

Erdoğan’ın Kanal İstanbul çıkışını gündem değiştirme çabası olarak değerlendiren İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Gündem değiştirme çabası. İnadına diye bir şey olmaz. Şu anda belki birileri unuttu ama bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Üstünden daha dört-beş gün geçti. Gara’da şehitlerimiz oldu. Altı-yedi yıl, PKK terör örgütünün elinde tutulan polisimiz, askerimiz şehit edildi. Ben, bütün aileleri tek tek aradım. Acıları çok büyük. Birilerinin müjde açıklamasının, daha sonra, ‘Niçin başarısız olduk’ açıklamasına döndüğünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi. Böylesi acı bir olayı unutturmak, başka gündemlerle süreci alabora etme çabası bu. Ben, buna alet olmayacağım. İstanbul’da kanalmış, vesaireymiş başka gündemler yaratmak… Halbuki bugün, şehitlerimizin acısı var. Daha başka gündemler de var, yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. İnsanlar can mücadelesi veriyor. Bunlar varken, beni açıkçası tıka basa dolu kongre salonlarında söylenenler, bu şekilde gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor.”

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