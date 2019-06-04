İmamoğlu'ndan Ersoy'a: Ben Türk'üm, ne demek istiyorlar

Ersoy'un 'Bir Yunan’ın İstanbul’a Başkan olmasıyla ekonomimiz de düzelmez' sözlerine ilişkin 'Benim geçmişimle ilgili uğraşmasınlar.Ben Türk'üm. Benimle ilgili ne demek istiyorlar?' dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un sosyal medyadaki "Bir Yunan’ın İstanbul’a Başkan olmasıyla ekonomimiz de düzelmez" ifadelerini hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Hiç fark etmiyor benim için. Ben insanım, dünya insanıyım. Böyle laflar, insanları karalama falan vesaire bunlar geçti. Kötü laf edenler içlerinden ne geçiyorsa aynaya baksınlar, yüzlerinde görürler onu. Kimsenin hakkında da kötü bir şey düşünmüyorum. Ama benim geçmişimle ilgili uğraşmasınlar. Kaldı ki komşumuz Yunanistan'ın ismini anıyorlar. Ne demek istiyorlar? Ben Türk'üm. Benimle ilgili ne demek istiyorlar? Bu ülkede farklı etnik kökeni olan insan var. Onlar için ne demek istiyorlar?" yanıtını verdi.

İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak televizyon programına katılma konusundaki görüşlerine ilişkin ise "Sanırım 17 yıldır memleket böyle bir görüntüyü görmedi. Bunun görülmesi ülkemizin demokrasisi adına sevindirici bir hareket olacaktır. Umuyorum gerçekleşir. Arkadaşlarım görüşecekler" ifadelerini kullandı.