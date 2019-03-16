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İmamoğlu'ndan Eyüp Sultan Camii'ne çağrı

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CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, yarın akşam Yeni Zelanda'daki cami saldırısında yaşamını yitirenler için Eyüp Sultan'da mevlit okutacak
İmamoğlu'ndan Eyüp Sultan Camii'ne çağrı

İmamoğlu 'Ben yarın akşam namazında Eyüp Sultan'da olacağım. Sizi oraya davet ediyorum Müslüman kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için dua edelim, sizi Eyüp Sultan'a bekliyorum' dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Yeni Zelanda’daki cami saldırısında yaşamını yitirenler için mevlit okutacak.

Odatv'nin haberine göre İmamoğlu, tüm İstanbulluları yarın akşam namazı sonrasındaki mevlit için Eyüp Sultan Camii’ne davet etti. İmamoğlu bu kararını Ümraniye mitingi öncesinde halka açıkladı.

İmamoğlu, Ümraniye meydanında yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda'da onlarca Müslüman kardeşimiz katledildi. Bir vahşi, kalbi körelmiş ve nefretle kinle beslenmiş bir insan gözünü kırpmadan onlarca Müslüman kardeşimizi katlediyor. Terörün dini ırkı olmaz, kim yapıyorsa lanet olsun, kınıyoruz. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün orada katledilen kardeşlerimizin ailelerine Türkiye'nin vicdanlı insanlarından selam olsun. Şimdi bakın bu kötü hadiseler olduğu ortamda yarın ben Eyüp Sultan'da saat 18.00'da mitingim var. Ben İstanbul'a Ümraniye'den çağrı yapıyorum. İnancı ne olursa olsun İstanbullunun tamamına çağrı yapıyorum. Ben yarın akşam namazında Eyüp Sultan'da olacağım. Sizi oraya davet ediyorum Müslüman kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için dua edelim, sizi Eyüp Sultan'a bekliyorum."

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