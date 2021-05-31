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İmamoğlu'ndan Gezi Parkı paylaşımı: Bu ülke bu kadim şehrin değerlerini, doğasını savunanları ve umut dolu çocuklarını hiç unutmayacak

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İmamoğlu'ndan Gezi Parkı paylaşımı: Bu ülke bu kadim şehrin değerlerini, doğasını savunanları ve umut dolu çocuklarını hiç unutmayacak
İmamoğlu'ndan Gezi Parkı paylaşımı: Bu ülke bu kadim şehrin değerlerini, doğasını savunanları ve umut dolu çocuklarını hiç unutmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. 

İmamoğlu, "Bu ülke bu kadim şehrin değerlerini, doğasını savunanları ve umut dolu çocuklarını hiç unutmayacak..." ifadesini kullandı. 

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