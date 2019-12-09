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İmamoğlu'ndan ilk kez veto

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez veto hakkını kullandı.
İmamoğlu'ndan ilk kez veto

İBB Meclisi’nin ekim ve kasım aylarında aldığı 3 kararı, yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade etti. İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu, söz konusu kararlarla ilgili Meclis’e teklif sunmuş ve karar çıkartmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun veto ettiği Meclis kararları, İBB Meclisi’nin aralık ayı toplantısının ilk günkü gündeminde yer aldı. Söz konusu kararlar ile mülkiyeti İBB’ye ait bazı parsellerin park alanına alınması ve bazı parsellerin devir ve tahsisleriyle ilgiliydi. Park alanına alınan araziler arasında, bir zamanlar "Dubai Towers" gökdeleninin yapımı planlan Levent’teki İETT Garajı da bulunuyordu.

İmamoğlu’nun veto ettiği kararlar ise şu şekilde:

"(9.) Şişli – Esenler – Kağıthane – Başakşehir - Eyüpsultan ve Beşiktaş İlçelerinde bulunan muhtelif parsellerin park alanına alınmasına ilişkin, 17.10.2019 tarih ve 702 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hk. Başkanlık Makamı teklifi.(2019/804)

(10.) Başakşehir ve Tuzla İlçeleri muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların, park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılmasına ilişkin, 17.10.2019 tarih ve 703 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hk. Başkanlık Makamı teklifi.(2019/807)

(182.) Muhtelif ilçelerde bulunan taşınmazlara ilişkin devir ve tahsis işlemlerine ilişkin (12 adet dosya) 27.11.2019 tarih ve 934 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere Meclise İadesi hk. Başkanlık Makamı teklifi. (2019/937)"

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