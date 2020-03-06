  • BIST 109.601
  • Altın 326,619
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İmamoğlu’ndan Odatv çıkışı: Derdiniz ne sizin? Kimse sizi eleştiremeyecek mi?

»
İmamoğlu’ndan Odatv çıkışı: Derdiniz ne sizin? Kimse sizi eleştiremeyecek mi?
İmamoğlu’ndan Odatv çıkışı: Derdiniz ne sizin? Kimse sizi eleştiremeyecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Odatv soruşturmasıyla ilgili bir soru üzerine, ‘bir haber yaptı diye basın özgürlüğünü elinden alan aklın, Türkiye’nin itibarını yerle bir eden bir anlayış olduğunu’ savunarak, “Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştiremeyecek mi” diye çıkıştı.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç hakkında Libya’daki operasyonda yaşamını yitiren MİT görevlisinin Manisa’daki cenaze töreniyle ilgili Odatv’deki haber gerekçe gösterilerek soruşturma açılmış, iki gazeteci dün tutuklanmıştı. Odatv Haber Müdürü Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan bugün tutuklunma tayebiyle mahkemeye sevk edilmiş durumda. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da Odatv’ye erişim engeli getirmişti.

Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) yöneticileriyle bir araya gelen İmamoğlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Türkiye’nin gündeminde Odatv soruşturması var. Sitenin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı. Başka gazetecilerin ifadeye çağrıldığını öğrendik. Siteye erişim engeli de getirildi. Bu konuda hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyiz” sorusuna şu yanıtı verdi: “O kadar can yakıyor ki… Bakıyoruz ve üzülüyoruz. Dünyada itibarsız bir zemin oluşturma konusunda elinden geleni yapan bir sistemin içinde boğuluyoruz, dönem dönem… Bu da onlardan bir tanesi. Bir haber yaptı diye, basın özgürlüğünü elinden alan bu akıl; Türkiye’nin ekonomik, sosyal, turizm, hukuki anlamda bütün itibarlarını yerle bir eden bir anlayış. Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştirmeyecek mi? Yani bugün Odatv’yi kapatacaklar, yarın başka bir şeyi kapatacaklar, ondan sonra da ‘Biz demokratız’ diye sağda solda gezecekler. Allah, akıl versin. Bu millet, özgürlüğü seviyor. Bu millet barışı, huzuru seviyor. Bu millet, demokrasiyi seviyor. 2019’dan ders çıkartmayanlara, bu millet gerektiği dersi, gerektiği noktada, sandıkta orada burada vermeyi bilir. Akıllarını başlarına toplasınlar.”

İBB başkanı, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Laleli sokaklarında inceleme yapmak üzere LASİAD yöneticileriyle Ordu Caddesi üzerinden Beyazıt Meydanı’na kadar yürüdü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs endişesiyle kapatılan İran sınırında 150 TIR yumurta günlerdir bekliyor05 Mart 2020 Perşembe 23:26
  • HDP’den “mülteciler siyasi malzeme haline getiriliyor” tepkisi: Yaşam hakkı pazarlık konusu yapılmamalı05 Mart 2020 Perşembe 22:49
  • Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı05 Mart 2020 Perşembe 22:40
  • İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi05 Mart 2020 Perşembe 22:36
  • Erdoğan ve Putin İdlib zirvesi sonrası: Bu gece saat 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir05 Mart 2020 Perşembe 20:25
  • 7 yıllık arkadaşına ait 13 milyon liralık ikramiye kuponunu çaldı, patronu ile hakim karşısına çıktı05 Mart 2020 Perşembe 18:54
  • Öcalan'ın son görüşmesindeki konuşmaları açıklandı05 Mart 2020 Perşembe 18:40
  • Türkiye'de: Oğlunu öldürdüğünü 8 yıl sonra itiraf etti05 Mart 2020 Perşembe 18:20
  • İsveçli parti lideri Edirne’de ‘İsveç’e gelmeyin, yer yok’ yazan broşür dağıttı05 Mart 2020 Perşembe 18:01
  • ‘Savcıyım’ diye vatandaşı dolandıranlar, birbirlerini de dolandırmaya kalktı05 Mart 2020 Perşembe 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti