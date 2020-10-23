  • BIST 1.196
  • Altın 489,333
  • Dolar 7,9475
  • Euro 9,4145
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı toplantısına çağrılmamasına ilk tepki: Halk bunu görür, hesabını sorar

»
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği pandemi toplantısına çağrılmamasına ilişkin ilk kez konuştu.
İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı toplantısına çağrılmamasına ilk tepki: Halk bunu görür, hesabını sorar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği pandemi toplantısına çağrılmamasına ilişkin ilk kez konuştu. "Dün yapılan şeyi, asgari tarifle, büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum" diyen İmamoğlu, "İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız -adı ne olursa olsun- ve bu kadar önemli bir aşamada, önemli kararların, önemli verilerin paylaşıldığı bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar" dedi.

İmamoğlu, "Dünkü tartışmaların üzerine, bu sabah, Sağlık Bakanı ve Vali’yle resmi bir görüşmeniz oldu mu? Ya da sizi aradılar mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Yok. Bu işte küsmek olmaz. Ben, İBB Başkanıyım. Kafama takılan bir şey oldu mu; ararım, yazımı yazarım. Hiç küsmek olur mu? Milletimizin canıyla ilgili mücadele veriyoruz. Bu işte küsmek olmaz. Birileri baştan küsmüşler. Sebebi ne; bilmiyorum. Baştan küsmüşler yani. Toplantıyı düzenlerken küsmüşler. Tedirginler. Ya bu millet, bu tedirginlikten kurtulmak zorunda. Vali tedirgin, Bakan tedirgin… Açık ve net… Sebebi ne? Gidin, onlara sorun; bilmiyorum ben. Benim küsmek diye bir limitim yok. Bu milli meselelerde kim nereye çağırırsa, koşar giderim. Hangi bakan, hangi yetkili, genel müdür; mevkiine de bakmam. O gelsin, ben geleyim. Buna da bakmam. Nezaket kısmına da bakmam; koşar giderim. Konu İstanbullu, İstanbullunun canı."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürk ve Adil Gür canlı yayında karşı karşıya geldi: "Artık değneğimi elime aldım herkes haddini bilecek" (VİDEO HABER)23 Ekim 2020 Cuma 11:17
  • Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı23 Ekim 2020 Cuma 09:17
  • Mahkeme, 6 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya, "bekâreti bozulmadı" diyerek beraat vermiş22 Ekim 2020 Perşembe 21:51
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yapılması gereken; kamu sınavlarında mülakatın tamamen kaldırılması22 Ekim 2020 Perşembe 20:53
  • Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var22 Ekim 2020 Perşembe 20:49
  • İdlib: Türkiye'nin Morik'teki gözlem noktasından çekilmesi ne anlama geliyor, çekilmenin devamı gelecek mi?22 Ekim 2020 Perşembe 20:47
  • Muharrem İnce: Türkiye maalesef yoksullaşmaya devam edecek.22 Ekim 2020 Perşembe 18:09
  • HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı22 Ekim 2020 Perşembe 17:48
  • Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti, seçim 2023'e kalmadan olacak22 Ekim 2020 Perşembe 17:46
  • İstanbul'da Eğitim Uçağı Düştü22 Ekim 2020 Perşembe 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti