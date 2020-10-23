İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı toplantısına çağrılmamasına ilk tepki: Halk bunu görür, hesabını sorar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği pandemi toplantısına çağrılmamasına ilişkin ilk kez konuştu. "Dün yapılan şeyi, asgari tarifle, büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum" diyen İmamoğlu, "İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız -adı ne olursa olsun- ve bu kadar önemli bir aşamada, önemli kararların, önemli verilerin paylaşıldığı bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar" dedi.

İmamoğlu, "Dünkü tartışmaların üzerine, bu sabah, Sağlık Bakanı ve Vali’yle resmi bir görüşmeniz oldu mu? Ya da sizi aradılar mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Yok. Bu işte küsmek olmaz. Ben, İBB Başkanıyım. Kafama takılan bir şey oldu mu; ararım, yazımı yazarım. Hiç küsmek olur mu? Milletimizin canıyla ilgili mücadele veriyoruz. Bu işte küsmek olmaz. Birileri baştan küsmüşler. Sebebi ne; bilmiyorum. Baştan küsmüşler yani. Toplantıyı düzenlerken küsmüşler. Tedirginler. Ya bu millet, bu tedirginlikten kurtulmak zorunda. Vali tedirgin, Bakan tedirgin… Açık ve net… Sebebi ne? Gidin, onlara sorun; bilmiyorum ben. Benim küsmek diye bir limitim yok. Bu milli meselelerde kim nereye çağırırsa, koşar giderim. Hangi bakan, hangi yetkili, genel müdür; mevkiine de bakmam. O gelsin, ben geleyim. Buna da bakmam. Nezaket kısmına da bakmam; koşar giderim. Konu İstanbullu, İstanbullunun canı."

Neler yaşanmıştı?

Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da artan Covid-19 vakaları için düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi. İmamoğlu, söz konusu toplantıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendi. İstanbul’un bürokratlarının tamamının katıldığı toplantıdaki tek eksik İmamoğlu oldu.

İmamoğlu'nun davet edilmemesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Independent Türkçe'nin İstanbul Valiliği kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu durumla ilgili, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu il bazında gerçekleşen pandemi kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak bugünkü toplantı ani gelişti. Markar Esayan’ın cenazesinde Vali ve Koca birlikte hastaneye gidiyorlar, ardından da böyle bir toplantı gerçekleşiyor" açıklaması yapıldı.

İşte İmamoğlu'nun açıklamaları

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki makam odasında kameraların karşısına geçen İmamoğlu, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Dün İstanbul’da önemli bir toplantı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tweetiyle duyuruldu. Bu toplantıda önemli veriler açıklandı salgın sürecinde İstanbul’un ne kadar kritik olduğuna ilişkin. Sizin o toplantıdan haberiniz var mıydı?

“Benim ne yazık ki haberim yoktu. Türkiye’de, neredeyse iki pandemi vakasından birisi İstanbul’da. Böylesi kritik bir şehirde yaşıyoruz. Bazı meseleler vardır, milli meselelerdir. Deprem, milli meseledir; ortak akılla, ortak masada çözüm bulunur. Pandemi, milli meselenin ötesinde, milli bir seferberliktir. O kadar önemli bir meseledir ve seferberliktir ki, herkes elinde, avucunda ne varsa ortaya koymakla yükümlüdür. Dün yapılan şeyi, asgari tarifle, büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum. Çok yakışmayan bir paylaşım olmuş. İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız -adı ne olursa olsun- ve bu kadar önemli bir aşamada, önemli kararların, önemli verilerin paylaşıldığı bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar.”

“Dün ilginç bir şey yaşandı, Sağlık Bakanlığı, bizden 8 milyon İstanbulkartlı'nın bilgisini istedi”

“Bakın, dün ilginç bir şey yaşandı. Kabul etmeme rağmen; süreç işlesin diye, arkadaşlarımla Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Onlar, aynen şunu istediler: ‘İstanbul’da, 8 milyon İstanbulkart sahibinin bilgilerini bize verin, biz, otobüse binenleri tespit edelim ve onlara, hangi hastalar var ise otobüse binen, ceza keselim’. Biz de dedik ki, ‘Kardeşim, bu iş böyle olmaz. Siz, bize pandemi vakalarını verin, biz, onların kartlarını iptal edelim ve otobüse, hangi sisteme girerlerse, binerlerse anında tespit edelim ve size bildirelim.’ Yani amacınız ceza yazmak mı, yoksa amacınız insanlara Kovid’in bulaşmasını engellemek mi? Israrla bunu mücadelesini verdi arkadaşlarım. ‘Yazılı bildirin’ dedim. Yazılı da bildirdik; ‘Yanlış yapıyorsunuz.’ Neymiş tek dertleri: Hasta olan insanların bilgilerini, İBB’ye vermemek. Aynı konu Ankara’da var, aynı konu İzmir’de var. Utanç duyulacak bir şey.

"Karşı çıkmama rağmen, imzaya onay verdim, sırf sistem yürüsün diye"

Biz diyoruz ki; ‘İnsanlara bulaşmasın bu hastalık. Eğer o hasta, her şeye rağmen gidip o araca biniyorsa, biz, onun orada önünü keselim ve anında da ihbarını edelim. Bırakın ceza kesmeyi, işi böyle çözelim, iptal edelim hakkını.’ Bunu da duyuralım. ‘Yok; biz, size bu bilgileri veremeyiz. Siz, bize bütün 8 milyon İstanbulkartlının bilgisini verin. Biz, oradan binenleri tespit edelim. Bir gün sonra da evlerine ceza gönderelim.’ Derdimiz, ceza yollamak. Bakın; dün, her şeye rağmen arkadaşlarım, onların dediği protokole imza attılar. Ben, karşı çıkmama rağmen, imzaya onay verdim; sırf sistem yürüsün diye. Hani iş birliği bozulmasın diye. Perde arkası bir süreç işletildi. Aynı günün akşamı, siz, bizi davet etmiyorsunuz. Büyük nezaketsizlik.”

“Ani gelişen toplantılar kavramının dışında mıyız?”

Peki neden olabilir? Dün, sosyal medyada, özellikle İstanbulluların da tepkisi vardı buna. Rakamlar bu kadar ciddi olunca da İstanbullunun tepkisi bu yönde oldu. Sizin aklınızda ya da içinizdeki gerekçe ne olabilir?

“Ben, o dönemde de Sayın Bakan’a, bütün niyetimi arayıp bildiren birisiyim. Üç kez görüştüm. Üçünde de ‘İstanbul’la ilgili bir isteğiniz var mı, bizimle irtibatta olun’ dedim Vakalarla ilgili süreçlerde şeffaf olması gerektiğinin daha doğru olduğunu, düşüncelerimi telefonda ilettim. Ben bunları iletirken, çıkıp da millete deklare etmedim. Sebebi ne olabilir? Düşünüyorum; bulamıyorum. Neymiş efendim; ani gelişti. Yani biz, tırnak içinde ani gelişen toplantılar kavramının dışında mıyız? İstanbul’da ani bir olay olduğunda, İBB Başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi, benim. Aciliyet karşısında, hangi durumda olursak olalım, koşar gideriz. ‘Ne yapabiliriz’ diye bakarız. Ne demek istiyorsunuz siz, ani gelişti diye? Elli kişi toplanacak; İBB Başkanı masada yok.

“Bu işte küsmek olmaz”

Dünkü tartışmaların üzerine, bu sabah, Sağlık Bakanı ve Vali’yle resmi bir görüşmeniz oldu mu? Ya da sizi aradılar mı?

“Yok. Bu işte küsmek olmaz. Ben, İBB Başkanıyım. Kafama takılan bir şey oldu mu; ararım, yazımı yazarım. Hiç küsmek olur mu? Milletimizin canıyla ilgili mücadele veriyoruz. Bu işte küsmek olmaz. Birileri baştan küsmüşler. Sebebi ne; bilmiyorum. Baştan küsmüşler yani. Toplantıyı düzenlerken küsmüşler. Tedirginler. Ya bu millet, bu tedirginlikten kurtulmak zorunda. Vali tedirgin, Bakan tedirgin… Açık ve net… Sebebi ne? Gidin, onlara sorun; bilmiyorum ben. Benim küsmek diye bir limitim yok. Bu milli meselelerde kim nereye çağırırsa, koşar giderim. Hangi bakan, hangi yetkili, genel müdür; mevkiine de bakmam. O gelsin, ben geleyim. Buna da bakmam. Nezaket kısmına da bakmam; koşar giderim. Konu İstanbullu, İstanbullunun canı.