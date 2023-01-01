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İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Uyarıyorum, kendinize gelin, aklınızı başınıza alın, milletle inatlaşmayı mutlaka bırakın

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor." dedi.
İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Uyarıyorum, kendinize gelin, aklınızı başınıza alın, milletle inatlaşmayı mutlaka bırakın

İmamoğlu, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. İmamoğlu, "Zamana karşı yarışıyoruz, her gün yeni bir icraat ve yeni bir çözüm üretiyoruz. Biz  zamana karşı yarışıyoruz ama nedense bizimle sürekli başka türlü rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat bu rekabet öyle kurallara uygun değil. Mertçe, centilmence bir rekabet değil. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren bir rekabet. Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayacak bir anlayış. Her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim.  Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor." "dedi

"İmamoğlu’na soruşturma imalathanesi kurdular"

Yaptıkları, soruşturmalara bakışları, ‘biri tutmazsa acaba öbüründe tutturabilir miyiz’. İşi gücü bıraktılar, aleyhimize inceleme, soruşturma, dava gibi bir sürü şey imal ediliyorlar. Halk dilinde bildiğimiz gibi tam bir merdiven altı imalatı. Ankara’da bir yerlerde, henüz yerini tespit edemediğimiz çünkü ruhsatlı değil, İmamoğlu’na soruşturma imalathanesi kurdular. Harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Açıkçası artık neyi dava ediyorlar, neyi soruşturuyorlar ben ve arkadaşlarım takip edemiyoruz. Hızlarına yetişemiyoruz.

Son olarak Fatih Sultan Mehmet Han’ın portresini İstanbul’a, Türkiye’ye kazandırdık diye bir soruşturma daha başlattılar. Allah akıl fikir versin. Kaldı ki daha önce valiliğe yapılan şikayet üzerine, valiliğin yaptığı araştırmada akılcı yaklaşımla böyle bir soruşturma mı olur deyip soruşturmaya gerek yoktur kararı almalarına rağmen bu akıldışı, merdivenaltı, İmamoğlu’na soruşturma imalathanesinin baş sorumlusu, AK Parti militanı olan baş müfettişin başında olduğu bir soruşturmayla bir portreye soruşturma başlatma becerisi ortaya koydular.

Fatih Sultan Mehmet’in kim olduğuna baksalar aslında böyle girişimleri yapmazlar. Toprakları değil gönülleri fethetmeye yönelik bir prensibe sahip olan Fatih Sultan Mehmet çok özel bir padişahtı. Biraz ondan ders alsalar bugün bu yaptıkları işleri yapmazlardı. Eğer İBB’yi fethetme niyetiniz var ise önce İstanbul halkının gönlünü fethedeceksiniz. Ama İstanbullunun gönlünü fethedecek ne güçleri, ne cesaretleri ne de yetenekleri var.

Açtığınız her soruşturma ile sadece 16 milyon İstanbullunun değil, 85 milyon milletimizin gönlünden fersah fersah uzaklaşıyorsunuz. Uyarıyorum, kendinize gelin, aklınızı başınıza alın, milletle inatlaşmayı mutlaka bırakın.

Biz işimizle anılacağız, siz soruşturmalarınızla..."

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