İmamoğlu'ndan Soylu tepkisi: "Sinek vızıltısı"

"Pazar günü şu bu denecekmiş. Bunların tümü polemik" diyen İmamoğlu, "Ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum. Ben pazar günü İstanbullulara 5,5 milyon metrekarelik bir ormanı nasıl açacağıma yönelik çalışma yapacağım. Bakalım insanlar o polemiği mi benim gezdiğim ormanı mı merak edecek. Bu akıl tutulmasıdır" diye konuştu.

İmamoğlu sözlerinin devamında da, "Kimin ne söylediği, bizimle iktidar yarışına girmesi ya da koltuğa meraklı olması, polemik üretmesi hiç önemli değil. Sinek vızıltısı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan okulların açılmasıyla ilgili İBB’nin yapacağı düzenlemeleri açıklayan İmamoğlu, veliler ve sürücülerden okulların ilk günü olan 9 Eylül Pazartesi günü toleranslı ve anlayışlı olma çağrısında bulundu. Trafik kuralları konusunda vatandaşları uyaran İmamoğlu, toplu taşımanın saat 14:00'a kadar ücretsiz olduğunu hatırlattı. İmamoğlu, "Vatandaşların ücretsiz ulaşımdan faydalanmaları bireysel otomobil kullanımını azaltacaktır" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul'un dünyada birçok kentin nüfusundan çok daha fazla sayıda öğrencisi var. 3 milyona yakın öğrencimiz pazartesi günü okula başlayacak. Tabii ki ilk günün yoğunluğu ve olumsuzluğunu şehrimiz çok defa yaşadı. Bu noktada çok tedbirli olmak, milletçe birbirimize anlayışlı, toleranslı olmak, kurallara uymak gibi prensiplerle, aslında pazartesi günü hepimiz için dayanılmaz bir günden ziyade çocuklarımızın okula başlangıcının sevincini yaşadığımız bir güne dönüşebilir. Hep beraber bu konuda ortak çalışmayla, belediyemiz, valiliğimiz, jandarmamız, polisimiz İstanbul'un tamamında trafikte önlemler almak konusunda iş birliği yaptık. Özellikle belirtmek isterim İETT otobüslerimizden metrobüsümüze, raylı sistemlerden deniz ulaşımımıza kadar tüm ulaşım araçlarımızda sefer sayıları artırılacak, en üst seviyede insanlarımıza hizmet edeceğiz.

"İETT pazartesi günü itibariyle kış tarifesine geçecek"

Şunu belirtelim biz almış olduğumuz Meclis kararımızda okul açılışı olan 9 Eylül günü saat 6 ila 14 arasında ulaşımı İstanbullu hemşerilerimize ücretsiz hale getirdik. Dolayısıyla toplu ulaşımın kullanımını teşvik etmiş oluyoruz. Vatandaşların ücretsiz ulaşımdan faydalanmaları bireysel otomobil kullanımını azaltacaktır. Bu da gerçekten trafik yükünü oldukça azaltmış ve insanların yaşamını kolaylaştırmış olacak. Aynı zamanda İETT pazartesi günü itibariyle kış tarifesine geçecek. Otobüs ve metrobüs seferleri de artırılmış olacak. 4 bin 139 ek seferle aslında 763 bin yolcu kapasitesini mevcut sisteme eklemiş olacağız.

Özellikle İstanbul'da umumi şoförler odamızın katkısıyla aldığımız karar gereği, o gün servis araçlarımız da öğrencilerimizi okula götürmenin yanında isteyen velilerimizi de servisler okullarına taşıyacaklar. Bunun da değerli bir katkı sunacağını düşünüyorum.

"Okulların yakınındaki İSPARK'lara ait otoparklar servis araçlarına ücretsiz hizmet verecek"

Özellikle servis araçlarının bu katkısıyla ailelerimiz bireysel araçlarını kullanmadan okullarına gidip, yine servis araçlarıyla evlerine dönüyor olacaklar. Servis araçlarının yoğun bir parklanma sorunuyla yollardaki daralma yine hemşerilerimizin hayatını zorlaştırmakta. Bu yönüyle biz İSPARK'la yaptığımız çalışmayla özellikle okullarımızın yakınındaki İSPARK'a ait otoparklarımızın servis araçlarına ücretsiz hizmet vereceğini de duyurmak isterim. 118 İSPARK otoparkımız servis araçlarına o gün ücretsiz hizmet vererek hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak.

Her zaman servis araçlarımız dikkatli, ilgili odamız çok hassas, beraber çalışmalar yürüteceğiz. Bu süreci denetim altında tutacağız. İBB'nin il sağlık müdürlüğümüzle yapacağı çalışmalarla toplu taşıma aracı kullanım belgesi için başvuran sürücüleri de sıkı denetime tabi tutarak, özellikle alkol ve uyarıcı madde testi yaparak gençlerimizin güvenli ulaşım imkanı için baştan tedbirli olacağımızı da İstanbullulara duyurmak bizim vazifemiz.

Özellikle AKOM'da bütün kurumlarımız akıcı trafik imkanlarını sağlamak adına İBB'nin bütün kurumları teyakkuz halinde olacak. Özellikle ilk üç gün hem trafiği aksatacak bir takım işleyişler varsa bunları tedbirlerinin alındığını belirtmek istiyorum. Dolayısıyla biz tümüyle sabahın çok erken saatlerinden itibaren AKOM'da sürekli trafiği takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyor, sıkıntılı ortamlar varsa da hızlı müdahale için ekiplerimizin hazır bekliyor olduğunu belirtmek isterim.

İmamoğlu vatandaşları uyardı: Alelacele yolun ortasına park etmeyin

Sadece tedbirlerle olmayacağını, vatandaşlarımızın da sürece çok duyarlı davranmasının önemli olduğunu belirtmek zorundayım. Kurallara uymak, çocuklarımızın ilk gün telaşıyla kaldırımları yolları kullanırken yine sürücülerin çok dikkatli olmalarını sağlamak. Kendi bireysel araçlarını kullanacak vatandaşlarımızın yolu kapatacak, kesecek şekilde alelacele park etmemelerini rica ediyorum. Dikkatli olduğunuz takdirde neşeli, güzel bir eğitim gününe merhaba demiş bir 9 Eylül günü yaşamış oluruz.

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Kendisini anlamaya çalışmayı bıraktım

(Yenikapı’da sergilenen ihtiyaç fazlası araçlarla ilgili olarak Soylu’nun bir yanıtına karşılık) Bizim Yenikapı’da araçları biriktirerek hem israfın ne denli kamunun önemli bir sorunu haline geldiğini göstermek hem de ilgili firmalara araçlarını teslim etmekle ilgili yürüttüğümüz bu çaba aslında devletin tüm yetkililerinin oturup düşünmesi gereken, kafasını iki eline alıp biz memleketin her kuruşunu nasıl koruruz gözüyle bakması gerekir. Yetkililerin de bu hassasiyetle konuşması gerekir. Hele hele devletin en yetkili ağızlarının polemik dolu cümlelerle gündemi karıştırmaya çalışması çok yanlış. Değerli basın mensupları, bizim gibi şeçilmiş insanlar, topluma hesap vermek zorunda olan bizler toplumun her kuruşunu mutlaka itinayla harcamalı, bir yanlış varsa da dur demeli. Oraya konan fazlalık olan araçlarla bu yanlışı mutlaka gidereceğiz diye verdiğimiz mesajlardan sonra, yani 6 Mayıs- 23 Haziran arasında iade edilmek zorunda kalan araçlara bütüncül baktığınızda yaklaşık 1300 araçtan bahsediyoruz. Yıllık 50 milyon liraya yakın bir tasarruftan bahsediyoruz. Bunu 5 yılla çarpınca 250 milyon lira. Böyle bir israfı ortadan kaldırma çabamızı manipüle etmeye çalışan aktörlere ben şaşıyorum. Ne yapmak istediğini de anlamaya çalışıyorum. Aslında anlamaya çalışmayı da bıraktım.

"Pazar günü kimin ne diyeceğiyle ilgilenmiyorum"

Pazar günü şu bu denecekmiş. Bunların tümü polemik. Ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum. Ben pazar günü İstanbullulara 5,5 milyon metrekarelik bir ormanı nasıl açacağıma yönelik çalışma yapacağım. Onun için hiç umursamıyorum. Benim işim hizmet. Gezimi de paylaşacağım. Bakalım insanlar o polemiği mi benim gezdiğim ormanı mı merak edecek. Bu akıl tutulmasıdır.

Aslında nerede yanlış yaptık demeliler. Aslında iktidar partisinin içinde olup bunu diyenler var. İktidar partisinin içinde olup, 'İsraf bizim için çok önemli bir sorundu. Ne yazık ki çok israf ettik' diyenler var.

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Sinek vızıltısı

Bizim derdimiz bu ülkenin kaynaklarını doğru kullanmak. Tasarruf bir kamu yönetiminin birinci şartı olmalıdır. İsraf haramdır. Biz israfı engelleme konusunda kararlıyız. Kampanya döneminde israfı engelleyeceğiz, tasarruf bizim ekonomi yönetimimizde karakterimiz olacak, seferberlik karakterimizi temsil edecek dedik. Bizim karakterimiz bu. Kimin ne söylediği, bizimle iktidar yarışına girmesi ya da koltuğa meraklı olması, polemik üretmesi hiç önemli değil. Sinek vızıltısı."

"Bak aksamalar yaşandı diyecekler. Hayır, bu araçların hepsi ihtiyaç fazlası."

"Ben polemiği meslek edinen biri değilim."

"Buraya toplanması kamu zararı falan de değildir. İlgili firmalar gelip araçları buradan alacak."

"Açıkladığımız şeyler vardı. Yol haritamızın ana felsefesi. En güncel konu fakirlik ne yazık ki. Biz sosyal politikalarımızı, açlık sınırı altında geliri olan ailelerimize yardım ulaştıran bir dönemi başlatacağız. Kreş imalatlarımız başlıyor. Bu israfla hayatın önceliklerine, kadına, çocuğa, yoksulluğa dönük işlere ayıracağız. Kaynaklarımızı iyi kullanma konusunda çok titiz davranacağız. Bazı işler yapılmış ama yanlış yapılmış. Bazı yapıların yerine doğru işler yapılsaydı çok farklı eserler ortaya çıkardı. İstanbul'un kaynakları doğru yönetilmesi Türkiye'nin işini kolaylaştırır."

"Kıyafetle ilgili ihalemizde aynı sayıda değil bakın, bir yıl sonra daha yüksek sayıda ürün almamıza rağmen 10 yerine 5 lira ödedik."

"31.12 itibariyle yaklaşık olarak 6 aylık bir dönemi tamamlamış olacağız. Topluma ne kadar tasarruf ettik, hangi işleri önceledik bunları göstereceğiz. Dolayısıyla 31.12 bu bahsettiğiniz süreçlere yönelik olarak somut açıklamalar yaparak, gerekirse ince detayları açıklayarak toplumu aydınlatacağız. İhale sürecinde bir devrim yaratacağız."

"(Belediyeden çıkarılan işçiler) Kampanya 7 ay sürünce bir sözün ne zaman söylendiği dile getirildiğinde insanlar risk alıyor. Ben Aralı kayında bu sözü verdim. İşini yapıyorsa, bankamatik çalışanıysa ellemeyeceğim dedim. Ben 18 gün oradaydım bir kişiyi bile işe aldırmadım. İhtiyacım olan insanlar olmasına rağmen kimseyi işe almadım, arkadaşlarım bana gönüllü destek evrdiler. Kısa süre içinde bu kadar insan neden işe alınır? Biz kim olduğuna bakamayız. Biz diyoruz ki bir bilgi bankamız olacak, bir kariyer nasıl yönetilir, toplumda iş iskan nasıl tespit edilir bunun çalışmasını yapıyoruz. "

"Gene başvurunuzu yapın değerlendireceğiz dedim. Bir düzelme dönemi olacak. Bizim İstanbul'da yapacağız her hamla Türkiye için örnek olmak zorunda. İstanbul lokomotif bir şehirdir. Tabii ki siyasiler bunları malzeme olarak kullanacak. Ben onların birçoğunu tanıyorum, nasıl acımasız olduklarını, geçmişlerini, kimin nasıl vicdansız davrandığını, nasıl tek bir yöne hizmet ettiklerini biliyorum. Bana vicdanı ve aklı öğretmeye kalkmasınlar."