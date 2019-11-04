İmamoğlu'ndan Soylu'ya : "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyen adama bakarım adam mı diye''

mamoğlu'ndan Soylu'ya : "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyen adama bakarım adam mı diye''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik "ahmak" sözüne yanıt verdi. İmamoğlu, "Asıl ahmak seçimi iptal edenlerdir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum: Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Soylu'nun kendisine yönelik "ahmak" sözlerine "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" diye konuştu.

İmamoğlu, "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyen adama bakarım adam mı diye. Üzücü. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu" dedi.

İBB Başkanı, "Strasburg'da Türkiye'yi nasıl anlattığımı çok iyi biliyorum. Tamamı YouTube'da var. Bir, iki kelime bilgi edinip, bunu söylemek, sadece işte böyle araştırmadan, lafını bilmeden, bugün söylediğini yarın unutan kişiler ancak bunu yapabilir" yanıtını verdi.

29 Ekim'de Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi genel kurulunda konuşma yapan ve HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyum atanması ve bir kısmının tutuklanmasının hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğini söyleyen İmamoğlu, Strasbourg'da Türkiye'yi savunduğunu belirtti.

İBB Başkanı, "Onların söyleyemeyeceği, yapamayacağı derinlikte ve şiddetle, mülteci konusunda, sığınmacı konusunda Avrupa'nın Türkiye'yi nasıl yalnız bıraktığını anlattım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da düzenlenen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılışında kayyumla görevden alınan belediye başkanlarının "terörizmden yargılanan, aynı zamanda terörist olmaktan ceza alan" kişiler olduklarını belirtti.