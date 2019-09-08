İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap:TC sınırında kim yaşıyorsa ben ona Atatürk fotoğrafı hediye ederim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Diyarbakır ziyaretiyle ilgili suçlamalarına yanıt verdi: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir belediye binasına gittim ben. Türkiye Cumhuriyeti hukukun, adalet sisteminin seçime girmesinde hiçbir sorun yoktur dediği kişiyi ziyaret ettim.

* Süleyman Soylu'nun Diyarbakır ziyaretiyle ilgili suçlamaları

Bu da bir polemik. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir belediye binasına gittim ben. Türkiye Cumhuriyeti hukukun, adalet siteminin seçime girmesinde hiçbir sorun yoktur dediği kişiyi ziyaret ettim. Ben Türkiye Cumhuriyeti sınırında kim yaşıyorsa ben ona Atatürk fotoğrafı da hediye ederim her şeyi de ederim. Hediye edemeyenler utansın. Onlara da tavsiye ederim. Biz siyasi kuruluşların güçlenmesini sağlamalıyız. Bunu yarın ülkenin her yerinde Hakkari’de de Kars’ta da yaparım. Ben burda nasıl konuşuyorsam Diyarbakır'da da öyle konuşuyorum.