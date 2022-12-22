İmamoğlu’ndan Soylu’ya: Hadi oradan, işine bak!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TC İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusuna konu olan İBB ile ilgili terör raporunun altında imzası bulunan müfettişin daha önce AKP’den milletvekili adayı olduğuna dikkat çekerek, bakan Süleyman Soylu’ya çok sert tepki gösterdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, il başkanlık divanı ve ilçe başkanları, hapis ve siyasi yasak kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane’deki başkanlık binasında ziyaret ederek destek verdi.

İstanbul Barosu ve TMMOB’a bağlı 7 meslek odasının temsilcileri de İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu.

İYİ Partili heyeti meclis salonunda ağırlayan İmamoğlu burada yaptığı konuşmada en son çıkan TC İçişleri Bakanlığı'nın İBB için hazırladığı terör raporunun savcılığa gönderilmesi kararına tepkisini sürdürdü.

“BUNU YAŞATTILAR BİZE”

İmamoğlu, ittifak olarak birlikte Türkiye demokrasisine darbe vuran, demokrasi rejimini yok etmeye gayret eden anlayışla mücadele ettiklerini söyledi.

Bu mücadelenin adaylık döneminde başladığını belirterek seçime giderken görev yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'ne açılan soruşturmaları, mazbata sürecini ve seçim gecesi sonuçların açıklanması konusunda yaşanan krizi hatırlattı.

İmamoğlu “18 günlük bir gayretle seçime kazandık. Ne dedi sonrasında? '13 bin oyla seçim alacağını mı zannediyorsun?' diye konuşma yapıldı bu ülkede. Halbuki bugünkü rejimin bile tarifi ne? Yüzde 50 artı 1 oyu alan ülkenin cumhurbaşkanı seçiliyor. Yani yüzde 50 artı 1 kişinin kazanacağı cumhurbaşkanlığı sisteminin başındaki kişinin tarifine bakar mısınız? '13 bin oyla İstanbul'u alacağını mı düşünüyorsun?' Bunu yaşattılar bize” dedi.

“HEBA OLDU MİLLETİN İTİBARI”

İmamoğlu şöyle devam etti:

*Yetmedi, çaldılar dediler. Hırsızlar dediler. Yetmedi seçimi iptal ettiler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezillik yok demokrasi adına.

*Niçin iptal edildi dendiğinde ‘700 terörist var' dediler sandık başlarında. O kadar net konuştu ki zatı muhterem. Sonunda beraat etmeyen bir kişi kalmadı.

*Heba oldu milletin itibarı. Şimdi böyle bir süreçten sonra arada yaşadığımız engellemeler, elimizden alınan yetkiler, UKOME'sinden Galata Kulesi'ne, Gezi Parkı’ndan bir sürü olaya kadar…

“MÜFETTİŞ AK PARTİ ADAYI”

İmamoğlu son karara çok sert tepki göstererek şunları kaydetti:

*Bununla da yetinmediler. Müfettiş yağdırdılar büyükşehir belediyesine. Öfke, içlerindeki kıskançlık, malını, mülkünü elinden alınmış gibi davranan o akıl öyle bir garabete dönüştü ki…

*Kalktılar geçen sene ekim ayında 557 terörist diye bir iddia saçmalığı ortaya atan o yine aynı zatın muhterem, o günden beri de ayrıca bir müfettiş saldırısına uğrattı bu kurumu.

*O müfettiş saldırısında da görevlendirdiği aklı selim, adalet duygusu yüksek, devlet insanlığı ruhu taşıyan insanlar baktılar ki bir şey yok. Baktılar ki süreç yürümüyor, aylar geçiyor.

*Bu sefer daha yakın geçmişte o siyasi partiden aday olmuş müfettişi yolluyor. Yine bir şey çıkartamıyor. Köşeye sıkışıyor, son bütçe konuşmalarında ‘göreceksiniz yakın zamanda, bu cuma ‘diyor.

*O cumanın üzerinden 3-4 cuma daha geçiyor. Hakkımızda bir soruşturma daha doğuruyor bu yine o bahsettiğim, benim için müfettiş değil AK Parti milletvekili adayı olan kişinin altında imzası olan bir dosyayla benim hakkımda ve arkadaşlarım hakkında, ilk genel sekreterimizden ve ilk genel sekreter yardımcılarımızdan bugüne kadar kocaman bir listeyle savcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar. Kimin hakkında?

*Bu güzel cennet vatanın Trabzon ilinin Akçaabat ilçesinin 40 haneli Cevizli Köyü’nde doğmuş, Çocuk Esirgeme Kurumu çocuklarıyla ilkokul okumuş, Atatürk Köşkü’nün yanındaki ortaokulu bitirmiş.

*Sonra Trabzon Lisesi’ni bitirmiş. İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi mezunu olmuş, aynı üniversitede insan kaynakları masterı yapmış, yaklaşık 33 yıldır Bağ-Kur'lu olan, binlerce insana ekmek fırsatı vermiş, emeğiyle hayatını geçirmiş bir insana ve en az onun kadar onurlu olan yol arkadaşlarına terörist muamelesi yapmayı göze alan gözü dönmüş bir zatı muhterem, başını çekeceği bir sistemle bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş. Hadi oradan, hadi oradan, işine bak sen. Burada kalmış birkaç aylık işin zaten.

“HER GECE KABUS GÖRECEKLER”

“Mertlik” çağrısını yineleyen İmamoğlu şöyle konuştu:

*Mertçe mücadele talep ediyorum. Bu ülkenin Rize ilinin Güneysu'yu Çayeli’si mertlik ister. Toroslar’daki Yörükler bu ülkede mertlik ister.

*Diyarbakır’daki Kürt vatandaşlarım bu ülkede mertlik ister. Kasımpaşalı hemşerilerim de mertlik ister.

*Bundan kaçınan akılla, sakınan akılla, yargıyı ele geçirip hakkımızda uydurma bir karar vermekle bizi zapt edeceğini düşünen akıl, vallahi rüya görüyor. Ama biz milletçe bir arada ve özellikle bu yol arkadaşlığıyla, dostlukla, kardeşlikle bir arada onlara kabuslarını yaşatmaya devam edeceğiz.

*Her gece kabus görecekler. İddia ediyorum benim buradan yolladığım enerji az önce kıymetli başkanımızın annesinin bana ettiği dua ile milletimizi bütün annelerinin ettiği dualar, bu kötülüğü yapan birkaç hanedeki yatak odalarına kabus olarak girecekler. Kabus olarak onlara gecelerini, rüyalarını zehir edecekler.

*Onun için bu milletle uğraşmasınlar. Millet İttifakı hiç uğraşmasınlar. Seçime kadar yapacaklarının daha bir kısmını yaşadık.

*Ama her yaptıklarında birlikte hareket etmemiz onların kötü emellerini suya düşürecek. Biz başarılı olacağız. Bu son mahkeme kararına bu ülkenin neredeyse yüzde 80-85'i karşı. Bütün yönetici dostlarımızın bu hukuksuzluğu halka anlatmanızı istiyorum.

*Onlar diyorlar ya bazen ‘ oyun büyük.' Evet oyun büyük. Onların oyunu büyük. Bireysel çıkarlar adına büyük oyunları var.

*Ama bizim, milletimizin çıkarı adına büyük mücadelemiz var. Vatandaşımızın adaletsizliği yapana tepkisi yüksektir. O tokat sadece 6 Mayıs ile 23 Haziran arası 13 binden 806 bine fırladı.

“İKTİDARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRER”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da şöyle konuştu:

*Geçtiğimiz hafta burada çok kalabalık ve güçlü bir şekilde bir irade ortaya koyduk. Bir tepki verdik.

*Bunun devamı olarak bir kez daha sizi ziyaret edelim ve yapılan bu hukuksuzluğu, yapılan bu haksızlığı birlikte bir kez daha protesto edip bu süreçte yanımızda olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Bunu en yüksek sesle sıklıkla yapmamız gerekiyor.

*Çünkü kritik bir seçime giden Türkiye’de öyle gözüküyor ki muktedirler ve iktidar, bu tür gayrinizami, gayri kanuni, vicdanları yaralayan bir takım adımlar atacak.Seçim sürecine kadar.

*Ve bu adımların büyük bir tepkiyle karşılaşacağına, bu adımların bizler tarafından en şiddetli tonda tepkiyle karşılaşacağını bilmeleri lazım.

*Bu tepkiyi, bu hukuksuzluğa karşı gösterilen tavrı farklı siyasi anlamlarla farklı mecralara çekmek de aslında iktidarın, muktedirlerin uygulamak istediği stratejinin ekmeğine yağ sürüyor, kuvvetlendiriyor. Dolaylı ya da dolaysız, bilerek ya da bilmeyerek iktidarın yapmak istediğine aslında katkı verilmiş oluyor.

*Bunu farklı siyasi anlamlara, farklı mecralara çekmek bu mücadeleye verebilecek en büyük zarardır. Bizim mücadelemize uzanan her türlü eli, haksızlığı en yüksek tonda da elbette eleştireceğiz, elbette ki tepki göstereceğiz.

*Bunun altında farklı anlamlar aramak nifak sokmak, fitre sokmak, ortalığı karıştırmak, isteyen iktidar stratejisinin ekmeğine yağ sürer. Hiçbir farklı mecraya çekmek doğru değildir.

*Ortada ciddi bir hukuksuzluk vardır. Yapılmak istenen, uygulanan hukuksuzluğu çok net olarak birebir takip ettik. Onun için başkanım yalnız değilsiniz, yanınızdayız.

2015'TE ADAY OLMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 27 soruşturma açmıştı.

Beylikdüzü Belediyesi'nde 6 Mayıs 2019'da İstanbul seçimlerinin iptalinden sadece birkaç gün sonra başlatılan incelemede görevli İçişleri Bakanlığı müfettişi Arif Yıldırım’ın, 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olması dikkat çekmişti.

Yıldırım, bakanlık tarafından İBB'de de müfettiş olarak görevlendirilmiş ve terör örgütü bağlantılı personel çalıştırıldığı iddialarıyla ilgili rapora imza atan müfettişlerden biri olmuştu.