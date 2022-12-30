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İmamoğlu’ndan Soylu’ya: Madem dağa çıkmış terörist tutuklayın

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun terörist olarak ismini açıkladığı İBB çalışanın şehit yakını çıkması hakkında “Dağa çıkmış bir terörist dediğiniz insan, elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'da niye dolaşıyor o zaman? Madem
İmamoğlu’ndan Soylu’ya: Madem dağa çıkmış terörist tutuklayın

Yıllardır kaderine terk edilmiş durumda olan Sarayburnu Parkı “150 günde 150 proje” kapsamında İBB tarafından yenilendi.

Cumhuriyetin mirası ilk Atatürk Heykeli de restore edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarayburnu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İmamoğlu burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“İNDİRİM YOK, İGDAŞ'IN PAYI KESİLDİ”

EPDK'nın İstanbul'da doğalgaza indirim yapıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Doğalgaz indirimi yaptık diye açıklamalarını hafif gülümseyerek izliyorum. Yapılan şey doğalgaz indirimi değil. Biliyorsunuz doğalgazın İstanbul’daki dağıtımını İGDAŞ yapıyor.  Ve İGDAŞ Türkiye’deki doğalgazın en büyük payının dağıtımını yapan kurum.

*Gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerini planlayan EPDK. Genelde aslında istişareyle bu konular tartışılır, konuşulur. Ama hiçbir istişare yapmadan ‘Biz indirim yaptık' diye bir açıklamayla  tariflediler.

*Burada yaptıkları şey; İGDAŞ’ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında İGDAŞ’ın payından kesmiş oldular. Yoksa İGDAŞ’a girişle ilgili herhangi bir indirim yoktur. İGDAŞ’ın şu anda kesintinin yapılmış payıyla beraber idari giderlerini bile karşılayamama riski vardır.

*Hani bu aslında bir nevi tabiri caizse İstanbul’un kurumlarının elini daraltma girişimidir. Ama ona rağmen her koşulda şu zor günlerde ekonominin zor koşullarında ki bu da onun bir ispatıdır. İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmese niye böyle bir hamle yapılsın.

*İGDAŞ olarak İstanbul Belediyesi olarak İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa bu bizim için sevindiricidir.

*Ama söyleyeyim hükümetin bir katkısı yoktur. İGDAŞ’ın payının kesilmiş hali vardır şu anda. Bütün vatandaşlarımız bunu bilsin.

“SOYLU'YU CUMHURBAŞKANINA HAVALE EDİYORUM”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında terör soruşturmasıyla ilgili yaşanan “telefon” polemiği ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, attığı son tweeti hatırlatarak, şöyle konuştu:

*Bir kere söyleyeyim ‘Kendi yalan ifadelerine, iftiralarına o kötü diline kayda geçerken yaradanın, Cenab-ı Allah’ın ismini oraya eklemesin.

*İddialarını, yalanlarını, iftiralarını sadece yalın haliyle yazmasını tavsiye ediyorum' diye yazdım. Oradayım ben. ‘Daha geçenlerde' deyip yaptığı açıklamadan sonra bunu döndürüp covid döneminde paralara el konmasıyla ilgili telefona götürmesi acizliktir.

*İstifa etmesi konusundaki cesareti gösterememesinden dolayı şu anda böyle bir kaçak yol arıyor. Ben kendisini ilgili kişiye havale ettim. O da Sayın Cumhurbaşkanı’dır.

*Bana soruyorlar niye mentionladınız diye. Sebebi odur. Bundan sonra gereğini sayın Cumhurbaşkanı yapar diye düşünüyorum.

“MADEM TERÖRİST ŞİMDİ ALIN GÖTÜRÜN”

Soylu'nun “terörist” olarak açıkladığı İBB'de itfaiye eri olarak çalışan ismin şehit yakını olmasıyla ilgili yaşanan tartışmaya da şu yorumu yaptı:

*Bir şehit yakınına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Gerekçesi ne? İtfaiye eri işe alınırken koşullar, süreçler işletildi ve o dönemde Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar gereği adli sicil kaydı ve bununla ilgili soruşturma yapılamıyordu ve alındı. Ya iddiaya bakar mısınız?

*Dağa çıkmış bir terörist dediğiniz insan, elini kolunu sallaya sallaya İstanbul’da niye dolaşıyor o zaman? O kadar mazlumun ahı var ki… Bu kadar iftiracı bir insan o koltukta nasıl durur?

*Yani bir şehit yakınına dahi bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu yaptığını düşünüyorum. Dediğim gibi madem ki dağa çıkmış bir terörist, tutuklayın, alın götürün. Şimdi götürün. Böyle bir iftira olabilir mi?

*Bu dediğinize evinizdeki insanlar, çoluğunuz çocuğunuz, eşiniz, aileniz inanmaz. Oylama yapsın.

*Kendi evinde yüzde 80 ‘yalan konuşuyorsun' çıkar. Öyle bir sonuç çıkar üzülüyorum. Şehit yakınına haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

FATİH TABLOSU SORUŞTURMASI…

İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin başlattığı ön inceleme ilgili de İmamoğlu şöyle konuştu:

*Fatih Sultan Mehmet’in tablosunu ülkemize getirmekten onur ve gurur duyuyoruz. Benim hayranlık duyduğum, geçmişimizin önemli yöneticilerinden, padişahlarından birisidir. Ardından da Kanuni Sultan Süleyman’ın tablosunu getirdik.

*Bizim bu yaptığımız işi, valilik üzerinden bir soruşturmayla birinin şikayeti üzerine yapmışlardı. Valilik baktı ki bu işin arkası boş, ‘soruşturmaya gerek yoktur'  kararı verdi. Ama kendisini ‘AK Parti militanı' olarak tariflediğim sayın müfettiş öyle bir gaza geldi ki, militanlık görevini daha üst seviyeye nasıl taşırım çabası içinde olduğunu görüyorum.

*Elbette AK Parti’nin teşkilat olarak genel merkezinde, İstanbul’da aklı başında yöneticileri var. Böylesi bir  insanın, böylesi bir tutumun onlara dahi nasıl zarar vereceklerini görüyorum şimdiden ve uyarıyorum.

*Fatih Sultan Mehmet’in tablosunu niçin aldın diye soruşturulmak benim için gurur vesilesi  olur sadece milletimiz adına. Ama bu işin arkasını bırakmayacağım.

*Şahsi çıkarlarını kendi kişisel kariyeri için yapamayacağı olmayan bir kişinin müfettişlik yetkisini kullanarak, hukuksuzluk zemini yaratmasından dolayı elimden gelen bütün hukuki mücadeleyi  hayatım var oldukça kendisiyle yapacağım.

*Kurumun çok namuslu müfettişleri var biliyorum. Umarım bu tür insanlardan ayıklanır ve o kurumlar daha fazla zarar görmez.

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