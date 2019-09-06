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İmamoğlu'ndan Soylu'ya tek cümlelik kayyum yanıtı

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"İstanbul'a kayyum atanıp atanmayacağı"na ilişkin soruya Pazar günü yanıt vereceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi: "Polemiklerden nemalanmıyorum."
İmamoğlu'ndan Soylu'ya tek cümlelik kayyum yanıtı

İçişleri Bakanı Soylu, "İmamoğlu başka işlerle uğraşırsa 'pejmürde ederiz' dediniz. İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna "Onu pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan ise gazetecilerin Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili sorusuna, "Polemiklerden nemalanmıyorum" cevabı geldi.

Soylu, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “İstanbul’a kayyum atanacak mı, pejmürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine gülerek, “Onu Pazar sabahı Hakan Çelik’te açıklayacağım” diyerek katılacağı CNN Türk'teki televizyon programını işaret etmişti.

CHP'Lİ AĞBABA: AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇİRMESİN

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Soylu'nun İmamoğlu için "Kayyıu kararını Pazar günü açıklayacağız” ifadelerine tepki gösterdi.

 

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Ağbaba, "İstanbulda iki kez seçim kazanmış birine atanmış birinin bunları söylemesi haddi değil. Malesef hukuk askıya alınmış durumda. 6 Mayıs'ta başlayan yargı darbesi Diyarbakır, Van ve Mardin'de ki siyasi darbe ile belediye başkanları görevden alındı. Biz belediye başkanlarımızın yanındayız, arkasındayız. Böyle bir şeyi aklına bile getirmesin aklının ucundan bile geçirmesin. Burası dağ başı değil, o da eşkıya değil. Bu yaptığı eşkıyalık. Kendini eşkıya mı sanıyor İç İşleri Bakanı? İç İşleri Bakanı olduğunu hatırlatırız ona" ifadelerini kullandı.

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