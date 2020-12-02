İmamoğlu'ndan suikast ihbarına dair açıklama: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

"Bunun yeni bir bilgi olmadığını söyledi, bu konunun kendilerine 23'ünde intikal ettiğini ve gerekli ayrıntıları Murat Ongun'un verdiğini söyledi Twitter üzerinden. Ancak şunu da söyledi İmamoğlu; 'İstanbul'un gündeminde, bizim gündemimizde şimdi pandemi var. Benim için bir değişiklik yok.' Kısmi olarak güvenliğin artırıldığını, ama kendisinin gündeminde kesinlikle bu suikast ihbarının olmadığını söyledi."