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İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması: İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz

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İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması: İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz
İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması: İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesindeki işgale ilişkin sosyal medya hesabından, "İstanbul’da kamuya ait mülkleri haksız şekilde işgal eden herkesle mücadele edeceğiz" mesajını verdi. 

İmamoğlu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: 

"İstanbul’da kamuya ait mülkleri haksız şekilde işgal eden herkesle mücadele edeceğiz. İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz. 16 milyon İstanbulludan daha güçlü kimse yoktur."

Ne olmuştu?

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB’ye geçmiş, ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu olaylar üzerine önceki gün Twitter’dan, iskelenin ticari amaçla kullanıldığını ve üçüncü şahıslara kiralandığını dairfotoğraflar paylaştı.

Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi’ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. “Büyükada’da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz” diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB’yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız.”

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Üçüncü şahıslara kiraladığınız diye paylaştığınız fotoğraflar 2016 yılına ait, TÜGVA o alanı 2018’de kiraladı. Danışmanlarınıza bir sorsaydınız” ifadelerini kullandı.

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