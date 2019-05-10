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İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: Aday olduğu için mağdur olmuş olabilir

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İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: Aday olduğu için mağdur olmuş olabilir

Mazbatası elinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Cuma Namazı sonrası açıklama yapan "Bir daha karşılaştığınızda sorun, kendi söylediklerine kendileri inanıyor mu bir sorun. Çünkü ben inandıklarını düşünmüyorum. Neyin gaspı? Millet görüyor zaten. Aday olduğu için kendisi mağdur olmuş olabilir." dedi. İmamoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: 

"Ramazan ayındayız, büyük günahlar vardır, emek hırsızlığı, iftira atmak gibi. Allah iftira edenlerden korusun. Türkiye Cumhuriyeti konusundaki hassasiyetimizi bu yaşa gelene kadar, her mücadelede herkes biliyor. İftiradan vazgeçsinler. Bu işlerle uğraşıp toplumu meşgul etmesinler. Siyasi bir karardı. Her yerde de söylüyorum; kınıyorum. Bir algı yarattılar. Kamu görevlilerine ilişkin... İlçe seçim kurullarına, başkanlarına soruşturma başlatacaklarını söylediler. 4 gün geçti, soruşturmayı duyan var mı? İfadelerde ne demiş? Yapılmış olsaydı malum medyalarda çarşaf çarşaf yazarlardı. 16 milyon mağdur edildi. İnsanlar evlerine yemeklerini götüremiyorlar. Böyle bir ortamda insanları yerel seçimle meşgul etmek yazık. Onların mağduriyetini en kısa zamanda telafi edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti için hep birlikte omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz.

Fuar açıklaması

Büyükşehirin bürokratlarına inanarak masaya çağırdık. Yaklaşık 20 kişi toplantı yaptık. Emniyet, itfaiye açısından Sultanahmet'te kitap fuarının yapılmasının uygun olmadığı söylendi. "Siz öyle karar verdiyseniz devam edin" dedik. Sonra medyaya yansıyınca aradık, pazartesi gelemeyeceklerini söyleyip cumaya atmışlardı. O arada da malum karar alındı. Bizim öyle bir derdimiz olmaz. Ben vali beye de çağrı yaptım. Orada emanetçi olarak duruyorlar. Ben İstanbul'un seçilmiş başkanı olarak buradayım. Genel sekreter yardımcıları acaba ona nasıl bir bilgi verdi. Merak ediyorum.

"24 Haziran'da döndüğümüzde gereğini yapacağız"

Zaten oradaki bürokraside hak etmeden orada bulunan benim prensibim olan 16 milyona hizmet etmek değil de bir kişiye, bazı insanlara görev yapanlar vardır. Doğrudur. Bunları takip ediyoruz. 24 Haziran'da döndüğümüzde bunların gereğini yapacağız, hiç kuşkuları olmasın.

Kişiye göre stratejim yok. Benim Kürt vatandaşı benim kardeşim, AK Parti'ye oy vermiş benim yine kardeşim.

CHP olarak kampanya başlatıldı. Yasal serbestliği var. Verdiğimiz süreç demokrasi mücadelesi. Herkesin katkı göstermesi benim için çok değerli. Destek verenler de vermeyenlere de teşekkür ederim. İlgi olduğunu görüyorum. Ben 10 yıldır iftarımı halkla yapıyorum. Önümüzdeki günlerde KKTC'ye gideceğim.

İşimiz kolay bizim rakibimizle işimiz yok. Bizim muhattabımız 16 milyon. Kucaklaşacağız, buluşacağız. İyi bir yönetimin İstanbul'a layık olduğunu İstanbullulara göstereceğiz." 

"YSK seçimi değil kendini iptal etti"

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Herkes İstanbul'a kamp kurdu. Biz de kuracağız tabii ki. YSK seçimi değil kendini iptal etti. İstanbul 16 bin kişinin mi olacak yoksa 16 milyonun mu olacak, buna karar vereceğiz. Seçimin galibi bellidir. Şaibe yok seçim sonucunda.Paranın peşindeler. AK Partili seçmenlere güveniyorum, ramazan ayında hak yemeyeceklerini biliyorum" diye konuştu. 

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