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İmamoğlu'ndan Yıldırım'a yanıt: Kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığının göstergesidir

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İmamoğlu'ndan Yıldırım'a yanıt: Kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığının göstergesidir
İmamoğlu'ndan Yıldırım'a yanıt: Kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığının göstergesidir

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın basın toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendiriyor.

Quote Message: (Binali Yıldırım'ın basın toplantısındaki açıklamaları) 2 saat boyunca televizyonları işgal eden rakibimiz, somut bir usülsüzlük ya da aykırılığı anlattı mı, ya da siz bir şey anladınız mı? Sormam gereken sorular var: Beni acelecilikle suçluyor ama rakibimiz tam bir yıldırım hızıyla 3870 oyla 22:30 gibi 'seçimi ben kazandım' dedi. 13-14 bin sayısını küçümsüyorlar ya...Acelecilik. Görmemişlik yaptık diye beni suçluyor, seçimden yarım gün sonra 'Gönül belediyeciliği kazandı' diye afiş asan ben olsaydım, görmemiş ben olurdum."

(Binali Yıldırım'ın basın toplantısındaki açıklamaları) 2 saat boyunca televizyonları işgal eden rakibimiz, somut bir usülsüzlük ya da aykırılığı anlattı mı, ya da siz bir şey anladınız mı? Sormam gereken sorular var: Beni acelecilikle suçluyor ama rakibimiz tam bir yıldırım hızıyla 3870 oyla 22:30 gibi 'seçimi ben kazandım' dedi. 13-14 bin sayısını küçümsüyorlar ya...Acelecilik. Görmemişlik yaptık diye beni suçluyor, seçimden yarım gün sonra 'Gönül belediyeciliği kazandı' diye afiş asan ben olsaydım, görmemiş ben olurdum."

Quote Message: Rakibimizin anlatmak istediklerine ben katkı sunacağım. Kendi iddialarını bile anlatamaması Sayın Yıldırım'ın bıkkınlığının göstergesidir. Üç başlıkta usülsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. Bir kere seçmen listeleri ile ilgili iddialar seçim öncesi döneme aittir. Sayın bakanlar çıktılar, 'Türkiye dünyanın en güvenilir seçim sistemine sahip' dediler, seçim kurulu da 'hayali seçmen yoktur' diye teminat verdi. "

Rakibimizin anlatmak istediklerine ben katkı sunacağım. Kendi iddialarını bile anlatamaması Sayın Yıldırım'ın bıkkınlığının göstergesidir. Üç başlıkta usülsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. Bir kere seçmen listeleri ile ilgili iddialar seçim öncesi döneme aittir. Sayın bakanlar çıktılar, 'Türkiye dünyanın en güvenilir seçim sistemine sahip' dediler, seçim kurulu da 'hayali seçmen yoktur' diye teminat verdi. "

Quote Message: YSK bütün oyların sayılması talebini reddetti. İkna edici gerekçe ve kanıt olmadığı için reddetti. Konu kapanmıştır. Sayın Yıldırım'ın seçimi mundar ilan etmesi çok net söylüyorum hukuğa saygısızlıktır, kazanamadığı bir seçimi murdar ilan etme gayretkeşliğidir İki saatlik konuşma içerisinde bu kadar tezatı ben bir arada görmedim. "

YSK bütün oyların sayılması talebini reddetti. İkna edici gerekçe ve kanıt olmadığı için reddetti. Konu kapanmıştır. Sayın Yıldırım'ın seçimi mundar ilan etmesi çok net söylüyorum hukuğa saygısızlıktır, kazanamadığı bir seçimi murdar ilan etme gayretkeşliğidir İki saatlik konuşma içerisinde bu kadar tezatı ben bir arada görmedim. "

Quote Message: Binali Bey 'neden geçersiz oylar benim lehime artmaktadır?' diye soruyor, 'Oylarımız sandıkta iç edilmiştir' diyor. Binali Bey kendi akıl yürütmesini kanıt zannediyor. Yıldırım'ınki büyük bir kibirdir, kaybetme hazımsızlığının da ibaresidir."

Binali Bey 'neden geçersiz oylar benim lehime artmaktadır?' diye soruyor, 'Oylarımız sandıkta iç edilmiştir' diyor. Binali Bey kendi akıl yürütmesini kanıt zannediyor. Yıldırım'ınki büyük bir kibirdir, kaybetme hazımsızlığının da ibaresidir."

Quote Message: YSK'yı maça giderek nasıl baskı altında tutarım, futbolu takip eden birisi olarak anlamış değilim. "

YSK'yı maça giderek nasıl baskı altında tutarım, futbolu takip eden birisi olarak anlamış değilim. "

Quote Message: (Maltepe'de oy sayımı) Üç hakimin imzasıyla olayı çıkaranlar tek tek yazılmış, resmi belge. 'Olay çıkaran CHP' diyor. Sayımı biz engellemiyoruz , belgesi burada. Muhalif olanlar kim, hangi partiye ait, belli. YSK'ya da kararı için teşekkür ediyoruz. "

(Maltepe'de oy sayımı) Üç hakimin imzasıyla olayı çıkaranlar tek tek yazılmış, resmi belge. 'Olay çıkaran CHP' diyor. Sayımı biz engellemiyoruz , belgesi burada. Muhalif olanlar kim, hangi partiye ait, belli. YSK'ya da kararı için teşekkür ediyoruz. "

Quote Message: (YSK'nın Maltepe kararı) YSK, Maltepe'de yapılan sayımları kabul etti, bundan sonraki sayımların da daha hızlı yapılması için ilçe seçim kuruluna yetki verdiğini biliyorum Rakibimizin adına orada bulunan sandık kurulu üyeleri, böyle bir kararın alınmasında iş birliği yaptılar, YSK, dün alınan kararın yanlış olduğunu netleştirmiş oldu, mutluyuz. "

(YSK'nın Maltepe kararı) YSK, Maltepe'de yapılan sayımları kabul etti, bundan sonraki sayımların da daha hızlı yapılması için ilçe seçim kuruluna yetki verdiğini biliyorum Rakibimizin adına orada bulunan sandık kurulu üyeleri, böyle bir kararın alınmasında iş birliği yaptılar, YSK, dün alınan kararın yanlış olduğunu netleştirmiş oldu, mutluyuz. "

 

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