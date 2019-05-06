İmamoğlu'ndan YSK açıklaması

Mısır Çarşısı’nda Ramazan alışverişi yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul sürecine ilişkin “İnşallah bu süreç akşam biter” dedi.

Peynir ve hurma alan ve İstanbulluların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, gazetecilerin YSK süreciyle ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: “YSK’nin alacağı karar, inşallah Türkiye’nin demokrasi süreci adına önümüzü açacak ve ışık tutacak bir karar olur. 36 gündür Türkiye bu konuyla çalkalanıyor. İstanbul bu sürecin içine çekiliyor ve gerçek sorunlardan uzak tutuluyor toplum. Çok uzadı, bitmesi lazım. Seçim kazananı şu an kameralara konuşuyor. Bunu bir tek teyit etmesi gereken Yüksek Seçim Kurulu, o kararı almak durumundadır. İnşallah, bu süreç bu akşam biter. Yarından itibaren işlerimize yine İstanbul’a odaklanmış şekilde yolumuza devam ederiz.”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Ankara’ya uğurlamasıyla ilgili bir soruya ise “Sadece protokoldeki görevimizi yaptık. Hayırlı Ramazanlar diledik. O da bize diledi” yanıtını verdi.