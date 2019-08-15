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İmamoğlu’nu ziyaret eden Maçoğlu: 25 yıldır buralara gelemiyorduk

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Tunceli’nin Türkiye Komünist Partili belediye başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ve Dersim Dernekleri Federasyonu üyeleri, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.
İmamoğlu’nu ziyaret eden Maçoğlu: 25 yıldır buralara gelemiyorduk

Maçoğlu, “25 yıldır buralara gelemiyorduk. Kendimize ait bir yer olarak gördük ve geldik”ifadelerini kullandı.

Misafirlerini İBB Meclis Salonu’nda ağırlayan İmamoğlu ise belediyedeki borç nedeniyle kampanya başlatan Maçoğlu’na “Başkanın beni de Tuncelili, Dersimli kabul ederek, içinde olmamı hissettiğini düşünüyorum” diye seslendi.

‘Zaman kaybını kentin kaynaklarıyla telafi edeceğiz’

Seçimin yenilenmesi nedeniyle kaybedilen üç ayı kentin kaynakları ve imkanlarıyla telafi edeceklerini ve işlerinin kolay olmadığını vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti: “Elbette birilerinin ayağına basacağız. Birilerinin önünde duvar olacağız. Ama biz yolumuzdan asla ayrılmayacağız… Bunu özellikle, özgün duruşuyla, tavrıyla, siyasete olgun bakışıyla örnek başlangıçlara, uygulamalara imza atmış Tuncelililerin önünde özellikle anlatmak istedim.”

 

Tunceli Belediyesi’nin destekçisi olacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Farklı siyasi partilere mensup olsa da biz, Türkiye’ye bütün bakıyoruz. İBB, Türkiye’nin en önemli ve en lokomotif yerel yönetimidir” dedi.

‘Maçoğlu’na kampanya yakışır’

Kamunun finansal açıdan zor durumda olduğunun altını çizen İmamoğlu, Maçoğlu’nun, Tunceli Belediyesi’nin 68 milyon liralık borcu nedeniyle gönüllülerden 25’er lira destek talep ettiği kampanyasına atıfta bulunarak şunları söyledi: “Herkes kampanya yapamaz, ama Maçoğlu’na kampanya yapmak yakışır. Yarattığı tavır, davranış ve farklılık, kapsayıcılık bence insanları motive edecektir diye düşünüyorum. Beni de Tuncelili, Dersimli kabul ederek, içinde olmamı hissettiğini düşünüyorum.”

Maçoğlu ise şunları söyledi: “Buraya arkadaşlarımızla gelirken, kendimize ait bir yer olarak gördük ve geldik. 25 yıldır buralara gelemiyorduk. Böyle kapıların olduğunu da bilmiyorduk. Yönetici arkadaşlarımız bugün çok rahat bir şekilde bu sıraları kullanabiliyor. Burada dört arkadaşımızın, temsiliyetimizin olması, bizim adımıza çok değerli. Dersim’den göç etmiş insanların en büyük kitlesi İstanbul’da. 280-300 bine yakın bir nüfusun burada olduğunu söylemek isterim. Emin olun yüzleri hep aydınlığa, demokrasiye dönük.”

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