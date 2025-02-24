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İmamoğlu'nun diploma tartışmasında yeni belgeler ortaya çıktı: CİMER'e sorulmuş, İstanbul Üniversitesi yanıt vermiş

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İmamoğlu'nun diploma tartışmasında yeni belgeler ortaya çıktı: CİMER'e sorulmuş, İstanbul Üniversitesi yanıt vermiş
İmamoğlu'nun diploma tartışmasında yeni belgeler ortaya çıktı: CİMER'e sorulmuş, İstanbul Üniversitesi yanıt vermiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında" ve Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan rapor ile "diplomanın sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine" başlatılan soruşturma kapsamında yeni belgeler ortaya çıktı. 2020 yılında CİMER'e yapılan şikayette İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı ve haksız geçiş yaptıysa "kamu vicdanı açısından menfaatin" geri alınması istendi. İstanbul Üniversitesi'nden gelen yanıtta; İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirdiği ve bu nedenle kayıt olduğu ifade edildi.

OdaTV'de yer alan habere göre; 5 yıl önce Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında CİMER’e yapılan şikayet ve İstanbul Üniversitesi'nin konuyla ilgili verdiği yanıtla olayı kapattığı ortaya çıktı. 

15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan şikayette Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı ve haksız geçiş yaptıysa "kamu vicdanı açısından menfaatin" geri alınması istendi. 

Kabul koşullarını yerine getirdiği için kayıt kabul edilmiş 

CİMER’e yapılan şikayetin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, İşletme Fakültesi Dekanlığı’na bir yazı göndererek konuyla ilgili yanıt istedi. İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığından yanıt 24 Mart 2020 tarihinde geldi.

CİMER’e yapılan başvurunun incelendiği belirtilerek, İngilizce İşletme programı mezunlarından Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirdiği ve bu nedenle kayıt olduğu ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi'nden gelen yanıtta ilgili yönetmeliğe de yer verildi. 

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