İmamoğlu'nun diploması hakkındaki YÖK raporundan: Üniversitesi, yatay geçişe kabül edilen üniversiteler arasında değildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nca hazırlanan raporda, "İlgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın (UCNC) YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır" denildi. Raporda, "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasına yönelik olarak "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla açılan soruşturma devam ediyor. İmamoğlu'nun avukatları Prof. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenlerken, basın toplantısı sırasında Anadolu Ajansı tarafından da YÖK raporu servis edildi. AA'nın servis ettiği YÖK raporunda; "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği" belirtildi. AA'nın haberinde, YÖK'ün 'üniversiteyi tanımama kararının' hangi yıl aldığı belirtilmedi.