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İmamoğlu’nun Karadeniz turu CHP’de nasıl yankılandı?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunun CHP içinde nasıl yankı bulduğu merak konusu oldu.
İmamoğlu’nun Karadeniz turu CHP’de nasıl yankılandı?

CHP içinde etkin olan isimler, parti yönetiminin haberdar olduğu gezisini “İktidarın karşısında geniş halk kitlelerini etkileyen, ikna eden her kanal ana kanalda toplanır” diye değerlendiriyor. Her iki bölgede de AKP seçmeninde kırılmalar ve geri çekilmeler olduğunu ancak bunların henüz muhalefet açısından oya dönüşmediğine dikkat çeken partililere göre bölgede etkisi olan İmamoğlu bu seçmenlerin ikna edilmesine katkı yapabilir.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın kulis haberine göre, İmamoğlu’nun programını bir adaylık tartışmasına indirgememek gerektiğini söyleyen bir parti yöneticisi, "Bizim İmamoğlu’na da Mansur Yavaş’a da Tunç Soyer’e de son dönemde önemli başarılar elde etmiş tüm belediye başkanlarımıza da gelecek seçimler açısından ihtiyacımız var. Bu değerli isimlerden partimiz lehine faydalanmamız gerekiyor. Onların yapacağı çalışmalar partiye akacaktır. İmamoğlu’nun Karadeniz’de bir karşılığı var bunu görmek lazım. Siyasette öne çıkan isimler olacaktır ama bu aynı hedef doğrultusunda olduğunda bir sorun teşkil etmez. Burada da iktidarın karşısında muhalefeti güçlendiren bir çaba var. Sonuçta da muhalefete yarar" değerlendirmesinde bulundu.

'İktidarın karşısında geniş halk kitlelerini etkileyen, ikna eden her kanal , ana kanalda toplanır'

Partide etkin bir başka isim de İmamoğlu’nun ziyaretini benzer şekilde yorumladı, "Bütün dereler, akarsular denize akar. İktidarın karşısında geniş halk kitlelerini etkileyen, ikna eden her kanal ana kanalda toplanır. O ana kanal da ittifak kanalıdır, altılı masadır, Kemal Kılıçdaroğlu’dur" dedi.

'AKP’den kopan seçmenin ikna edilmesine katkı yapabilir'

İmamoğlu’nun Karadeniz ziyaretini değerlendiren bir başka partili de AKP'nin Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki oy potansiyeline dikkat çekti. Her iki bölgede de AK Parti seçmeninde kırılmalar ve geri çekilmeler olduğunu ancak bunların henüz muhalefet açısından oya dönüşmediğine dikkat çeken partiliye göre bölgede etkisi olan İmamoğlu bu seçmenlerin ikna edilmesine katkı yapabilir. Partililer fayda açısından değerlendirdiklerinde adaylık tartışmalarına yol açsa da bu ziyaretlerin sonuçlarına dikkat çekiyor, "günün sonunda bunlar muhalefete yazacak. Önemli olan da bu" değerlendirmesi yapıyor.

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