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İmamoğlu'nuni odasına elinde jiletle girmeye çalıştı

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İmamoğlu'nun İBB binasındaki odasınaelinde jiletle girmeye çalıştı
İmamoğlu'nuni odasına elinde jiletle girmeye çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmek isteyen bir kişi yakalandı. Yakalanan şahsın elinde jilet bulunduğu belirtildi.

Odatv'nin haberine göre, 27 yaşındaki İbrahim A., İBB Başkanı İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.

Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun ise olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.

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