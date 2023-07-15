"İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ileriye götürülmeyecek"

Şehir Plancıları Odası’nın açıklaması şu şekilde:

“İmar Değişiklik Yasa Tasarısı, şubat ayından beri gündemimizi oluşturmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi süreç Maraş deprem felaketinin hemen ertesi günü İmar Yasası değişikliği tasarısının Meclis’e sunulması ile başlamıştı. Büyük gayretler ve kamuoyunda oluşan tepkiler sonucunda bu değişiklik tasarısı Mart’ta geri çekilmiş, ancak kısa bir süre sonra, 23 Mayıs’ta Meclis'e yeniden sunulmuştu.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Meclis Komitesi’nde yaklaşık bir ay boyunca, Şehir Plancıları Odası ve birçok sivil toplum örgütünün de katılımıyla tasarı görüşülmeye başlanmış, toplantılarda tasarının yetersizlikleri, hukuka ve bilime uygun olmayan yönleri anlatılmış ve öneriler verilmiştir.

Gelinen son aşamada, Meclis Komitesinin yapılacağı 11 Temmuz 2023 Salı günü, Komite, yapılan değerlendirmeler ve özellikle de savcılıktan gelen görüşler de dikkate alınarak değişiklik tasarısının ileriye taşınmayacağını duyurarak, daha kapsamlı ve sağlıklı bir yasa değişikliği tasarısının hazırlanabilmesi için Odamızla iş birliği içinde çalışılacağını belirtmiştir. Şehir Plancıları Odası bu kararı ve niyeti, kamu yararı açısından olumlu bir gelişme olarak karşılamakta ve kamu yararı için yeni bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Meclis Komitesi’ne Mayıs ayında gönderilen yasa değişikliği tasarısının askıya alınmasında en büyük etken, hiç şüphesiz ki Başsavcılık’ın (Hukuk Dairesi’nin) 10 Temmuz 2023 tarihinde Meclise ve ilgili taraflara gönderdiği görüş yazısındaki görüşlerdir. Bu yazıda, imar planı yapma yetkisinin belediyelere devredilmesinin önünü açacak bu değişiklik tasarısının Anayasaya aykırı olduğu açıkça ortaya konmaktadır. İmar planlarının hangi kriterlere uygun olması gerektiği, yetki devrinin hangi kriterlere göre olacağı, devir sürecinin denetiminin nasıl yapılacağı, sorumluluğun kimde olacağı, plan yapacak personelin asgari niteliklerinin ne olması gerektiği, devredilen yetkinin nasıl kullanılacağının değişiklik tasarısında belli olmadığı belirtilmekte, ‘yasama yetkisinin devredilmezliği’ ve ‘hukuki belirlilik ilkesi’, dolayısıyla yasa değişikliği tasarısının Anayasa’ya aykırı olduğu açıkça ortaya konmaktadır. Ayrıntılı bilgiler ekte bir kopyası verilen Başsavcılık Görüş Yazısında görülebilir.

Süreç içerisinde Odamız tarafından yayınlanmış çeşitli basın bildirilerinde de bahsedildiği gibi, hazırlanan değişiklik tasarısının aceleci bir tavırla Meclis’ten geçirilmeye çalışılmasının ardındaki en önemli etken, tüm yasal süreçleri tamamlanmış olmasına karşın 2019 yılından beri yürürlüğe konulmayan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı etrafında dönen tartışmalardır.

Şehir Plancıları Odası olarak, bölgede yaşanan çıkmazın içerisinden bir an önce çıkılması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz. Öte yandan da halkın tüm kesimlerini ilgilendiren, çağdaş, hukuka, bilime ve kamu yararına uygun bir İmar Yasası değişikliği için, uzun zamandır yaptığımız gibi çalışmaya devam edeceğiz.

Bu dönemde, gelen baskıları birlikte göğüslediğimizi hissettiren, İmar Yasası’nın hepimizi ilgilendiren bir konu olduğunun farkında olarak, iş birliği yapan, destekleyen her kesime ve kuruma teşekkür eder, sürecin takipçisi olacağımızı, kamu yararına daha iyisi için çalışma kararlığımızı kamuoyuna duyururuz.”