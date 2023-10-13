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“İmar Planı olmadan emirname kaldırılamaz!”

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Feriha Tel, Hamit Bakırcı’nın Karpaz Emirnamesi’ni kaldırması yönündeki talebini sert bir dille eleştirerek, yap-satçılar için yeni alan açılmasına hiç gerek olmadığını savundu
“İmar Planı olmadan emirname kaldırılamaz!”

Feriha Tel, Hamit Bakırcı’nın Karpaz Emirnamesi’ni kaldırması yönündeki talebini sert bir dille eleştirerek, yap-satçılar için yeni alan açılmasına hiç gerek olmadığını savundu

“ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA GÖÇ VAR”

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Erenköy-Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı’nın, dün İskele-Karpaz Gazetesi’nin de manşetine taşıdığı “Karpaz Emirnamesinin” kaldırılmasını talep etmesine dair açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nin de Özel Çevre Koruma Bölgesi revizesi adı altında harekete geçtiğini söyleyen Tel, “Gençler sadece Karpaz’dan değil, ülkenin dört bir yanından göç ediyor” dedi.

“İNŞAATA BOĞMADIĞIMIZ BİR TEK KARPAZ MI KALDI?”

Karpaz’ın ülkenin en değerli ve özel çevre koruma bölgelerinden olduğuna işaret eden Tel, “Natura 2000 ağının parçası olan Karpaz mı kaldı artık inşaata boğmadığımız? Bölgede ekolojik açıdan kalkınmaya ayrılacak alt yapı için yeteri kadar inşaat alanı vardır… Yeni alan açılmasına (yap-satçılar için) hiç gerek yoktur!” ifadelerini kullandı.

“BETONLAŞMA EN BÜYÜK TEHDİT”

Feriha Tel, Karpaz’daki arazilerin büyük bir kısmının özel sermayeye geçtiğini belirterek, “Bölgedeki baskının bu sermaye gruplarından geldiğini düşünüyoruz. Betonlaşma ile zenginlik hayalinin, kaynakları tüketen ve göçü hızlandıran bir tehdit olduğunu görmek istemiyor musunuz?” şeklinde sorular yöneltti.

“ELİMİZDEKİLERİ DEĞERLENDİRECEK POLİTİKALAR LAZIM”

Yeşil Barış Hareketi, bölgede sürdürülebilir turizm ve hizmet önerileri sunduğunu ve bu önerilerin hayata geçirilmesi için hibe ve bütçe talebinde bulunduğunu hatırlatan Tel, “Eldeki değerleri sürdürülebilir bir biçimde değerlendirecek politikalara ihtiyacımız vardır.  Üretim alanlarını, doğal alanları ve kültürel değerleri geriye dönüşü olamayacak biçimde bir kez kaybedebiliriz. Emirnamelerin İmar planı olmadan kaldırılamayacağını mahkemeler de belirtti. İmar planı hazırlanmadan herhangi bir değişiklik yapılmasına veya Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin revize edilmesine karşıyız. Eğer gerekiyorsa, bu konuda mahkemeye başvuracağımızı da belirtmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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