İmar Planı'na Birleşik kurulda RET!

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının ilk oylaması yapıldı, bölge belediyelerinin başkanları ile İskele ve Mağusa Kaymakamları’nın katıldığı oylamada ‘İmar Planı Taslağı’nın son şekli onay almadı. İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Birleşik Kurul Toplantısı’nda oylanan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Taslağı’na ‘onay çıkmadı’.

SÜREÇ NASIL YÜRÜYECEK?

Birleşik Kurul toplantısında planın görüşülmesinden sonra son karar verici olan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı tarafından, 31 Aralık tarihinde Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

PLAN YOKSA FASIL 96'YA DÖNÜLEBİLİR

İmar planının yayımlanmaması halinde emirname de sona ereceğinden 1 yıl önceki fasıl 96 sistemine geri dönülebilecek.