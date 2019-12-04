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İmar planına ilişkin Birleşik Kurul toplantısı yapıldı:3 Hayır oyu

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İmar planına ilişkin Birleşik Kurul toplantısı yapıldı:3 Hayır oyu
İmar planına ilişkin Birleşik Kurul toplantısı yapıldı:3 Hayır oyu

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan İmar Planı ile ilgili Birleşik Kurul toplantısı yapıldı.

Şehir Planlama Dairesi’nde gerçekleşen toplantıya, Birleşik Kurulu oluşturan Şehir Planlama Dairesi Müdür ve ekibi,Gazimağusa ve İskele Kaymakamları, Gazimağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi Belediye başkanları katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Gazimağusa ve İskele kaymakamları “ Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı Tasarısı’na onay verirken 3 belediye başkanı ise plana ‘Hayır’ dedi.

Şehir Planlama Dairesi, belediyelerin taleplerini yeniden değerlendirecek nihai karar ise 26 Aralık’ta gerçekleşecek Birleşik Kurul toplantısında verilecek. Birleşik Kurul Toplantısı sonrası İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Lefkoşa Merit Otel’de konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu imar planı sürecini aktararak yapılan çalışmalar kapsamında bölgeye ait taşkın riski haritaları, koordinatlı sahil şeridi koruma haritası, geleneksel köyiçi koruma alanları üzerine yapılan çalışma, imar kayıt verileri gibi konuların şehir planlama Dairesi’nin Plan ekibi ile paylaşıldığını aktardı.

Hasan Sadıkoğlu, belediyeye sunulan son imar planı taslağı ile ilgili temel görüşlerini toplantıda paylaştı. Sadıkoğlu, ilçe olarak en büyük eksikliklerinden biri üniversite iken planda üniversite yerleşkesinin gösterilmediğini, altyapı olmadan hektarlarca arazinin kullanıma açıldığı, kamuya ait arazilerin şahıslara açılmak istendiğini, kıyı koruma çizgilerinin haritadan çıkarıldığını söyledi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da her beldenin farklı özelliklere sahip olduğunu ve üç belediyenin aynı anda imar planına tabi tutulmasınının doğru olmadığını söyleyerek Yeni Boğaziçi’nin genel yapısıyla ilgili bilgiler verdi.

Zurnacılar, “Her belediye için ayrı imar planları çıkarılması gerek. 10 Aralık 2018’e kadar gelişigüzel imar planı verildi. 3 kez mağdur olan halkımızı arazilerini ellerinden alıp tekrar mağdur edemeyiz. Aksi halde yeniboğaziçi halkın tazmin edilmesi gerek. Yeniboğaziçinde ele alıncak birçok konu var. aynı imar planı içerisinde 3 belediyenin altyapı üstyapı sorunlarını çözmek mümkün değil. Biz planda eşitlik istiyoruz. İyileştirmeler olursa fikrimiz değişebilir. Amacımız gelecek nesillere güzel yarınlar bırakmak” dedi.

İskele Belediyesi İmar Komitesi Koordinatörü Şehir Plancısı Doktor Can Kara da 9 Ağustos’da sunulan plan tasarısı ile son gelen haritalarda çelişkiler olduğunu, kıyı koruma sahil şeridinin plandan çıkarıldığını bu yönde endişeleri olduğunu vurguladı.

Taşkın riskleri ile ilgili haritaların ne olacağı, ayrıca ihtiyaç olan konut sayısı ve açılan alanlardaki konut sayısı arasında ciddi farklar olduğunu bu konularda da endişeler taşıdıklarını ifade etti. İskele Belediyesi İmar Komitesi Üyesi Hidroloji uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ da İskele Belediyesi sınırları içerisinde oluşabilecek taşkın risklerini ortaya koydu. İmara açılabilecek bölgelerde taşkın risklerinin belirlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Akıntuğ, sözkonusu bölgenin taşkın risk haritalarının belirlendiğini aktardı. Bölgeden örnekler de sunan Bertuğ Akıntuğ, sınırüstü barajının yıkılma tehlikesi bulunduğunu o bölgenin imara açılmasının riskli bir karar olacağını kaydetti.

Bölgenin dere yataklarından oluştuğunu, arazilerin binalarla dolması halinde yağmur suyu drenaj sorununun yaşanacağını bu nedenle bölgede ciddi şekilde yağmur suyu master planı yapılması gerektiğini söyleyen Akıntuğ, yağmur suyu drenaj hattının denize ulaştırılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı

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