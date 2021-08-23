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İmar Planları rölantide... Mehmetçik Belediye Başkanı adeta isyan etti

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İmar Planları rölantide... Mehmetçik Belediye Başkanı adeta isyan etti
İmar Planları rölantide... Mehmetçik Belediye Başkanı adeta isyan etti

İmar Planları rölantide...

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, yaptığı açıklama ile adeta isyan etti

DETAY ÖZEL HABER

İMAR PLANI UNUTULDU

Karpaz Emirnamesi 2004 yılından bu yanı yürürlükte Karpaz'da planlı gelişmenin önünü açacak bir imar planı çalışması yürürlüğe girmedi.

Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele emirnamesi de yürürlükte, bölgede bir türlü planlı gelişmenin önünü açacak İMAR PLANI yürürlüğe giremiyor.

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MEHMETÇİK'TE DE AYNI SORUN

Bir çok bölgede rolantiye alınan imar planları Mehmetçik Bölgesinde de rölantiye alındı. Bu duruma uzunca bir süredir İmar Planı  çalışması yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli adeta isyan etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli yaptığı açıklamada "Mehmetçik Belediyesi 2018 yılı itibarı ile sürdürülebilir gelişme, yaşanabilir çevre, turizm ve tarımsal gelişim ve kendi kendine yeter bir ekonomi yaratmak, bölgesinde on yıllardır var olan emirnamelerden de kurtulmak için Mehmetçik İmar Planı hazırlıklarını sürdürmektedir." dedi.

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Sarıçizmeli açıklmasında "Planlı yaşam bizim olmazsa olmazımızdır. Ülkemizdeki kangrenleşen yapısal sözde gelişimlerin bölgemize da yansımasını engellemek hem belediye başkanı olarak benim hem de halkımızın en doğal hakkı ve arzusudur. Ancak, yıllardır büyük emek ve enerji harcadığımız plan son halini alıp yasallaşma yolunda planlandığı gibi yürürlüğe girmek üzere iken hükümetin büyük ortağı tarafından ‘rolantiye’ alınma girişimlerine seyirci kalacağımızı hiç kimse düşünmesin. Diğer imar planlarında yarattığınız kaos ve rant kavgasına bizim planımızı da dahil edeceğinizi de aklınızın ucundan geçirmeyin." dedi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçimeli "Bu kavga memleket kavgası çünkü. Bu topraklar da bizim topraklarımız. Biz bizim istediğimiz gibi bu topraklarda yaşamak istiyoruz ve bu şekilde hisseden, düşünen tüm kişi, kurum ve kuruluşları bu kavgada yanımızda görmek istiyor, birlikte mücadeleye çağırıyoruz!" dedi.

 

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