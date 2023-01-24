İmdadına Başkan Amcaoğlu yetişti!

Gönyeli- Yenikent’te yaşanan ve dün sosyal medyaya yansıdıktan sonra herkesin üzüntüsüne neden olan bir köpeğin imdadına Başkan Hüseyin Amcaoğlu yetişti…

Gönyeli’de ayakta durmaya ve yemek yemeğe dahi takati olmayan bir köpek, dün duyarlı ve vicdanlı bir vatandaş tarafından sosyal medyaya yansıtıldı.

Köpeğin çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosunda ayakta durmaya dermanının kalmadığı, yemek dahi yiyemediği ve bu halde zincire bağlı tutulduğu görüldü.

BELEDİYE KÖPEĞE EL KOYDU

Bunun üzerine Gönyeli – Alayköy Belediyesi’ne köpeğin içler acısı durumu iletildi. Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun anında talimatı ile köpek bulunduğu yerden aynı gün içerisinde kurtarıldı.

Hayvan Refahı Yasası’na göre, her hayvan bakıcısı, sahibi olduğu canlının refahı sağlamakla mükellef olduğu bilinirken, hasta hayvanın o şartlarda tutulmasının yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Köpeğin sahiplerinin tepki gösterdiği ve köpeği vermek istemedikleri öğrenilirken, belediye ekiplerinin, yasaya dayanarak köpeğe el koyduğu ve güvenli ve gizli bir kliniğe götürdükleri öğrenildi.

Tedavi edilmesinin ardından zavallı köpeğe iyi bakılacağı bir aile arayışına girileceği de öğrenildi.