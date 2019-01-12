IMDb'den Netflix'e rakip: Ücretsiz dizi ve film platformu

Amazon, film ve dizi veri tabanı IMDb'nin ücretsiz ve reklam destekli Freedive'ın yayın hayatına başladığını duyurdu.

Amazon'un sahibi olduğu IMDb, yeni dönemde Netflix'e rakip olmayı planladığı yayın platformu Freedive'ı devreye soktu.

Şimdilik ABD'deki IMDb ve Amazon üyeleri tarafından kullanılabilecek platformda yer alan dizi ve filmler herhangi bir ücret ödemeden izlenebilecek.

Amazon, platformun sadece reklamlarla finanse edileceğini ve 'premium' veya benzeri bir abonelik sistemi olmayacağının altını çizdi.

Şuanda Memento, True Romance ve Awakenings gibi popüler filmler olan platforma yakında yeni yapımlar da eklenecek.