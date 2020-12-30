IMDB’nin İlk 5 İsmi Arasında Hazar Ergüçlü

Rapora göre 2020’nin en trend ismi Can Yaman olurken ilk 5'te Kıbrıslı oyuncu Hazar Ergüçlü de yer aldı.

Global bilinirliğin göstergesi olan IMDB’nin starmetre sonuçlarına göre ise Tuba Büyüküstün ortalamada 11 milyon kişi arasında dünyada 4390. sırada yer alarak Türk oyuncular içinde zirveye oturdu. Büyüküstün’ün en iyi sıralaması ise Netflix dizisi Rise of Empires Ottoman’ın yayınından sonra aldığı 100.’lük. 2. sırada ise Ayça Ayşin Turan var. Türkiye’nin IMDB Starmetre’deki rekortmeni olan Ayça Ayşin Turan 2020 yılında ortalama 4435. olarak ikinci oldu. Hazar Ergüçlü, Can Yaman ve Engin Altan Düzyatan da ilk 5 içindeki diğer isimler arasında yer aldı.