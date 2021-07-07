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IMF Başkanı Georgieva: Kötüleşen İki Yönlü Toparlanmayı Ele Almak İçin Acil Eylem Gerekiyor

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IMF Başkanı Georgieva: Kötüleşen İki Yönlü Toparlanmayı Ele Almak İçin Acil Eylem Gerekiyor.
IMF Başkanı Georgieva: Kötüleşen İki Yönlü Toparlanmayı Ele Almak İçin Acil Eylem Gerekiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel toparlanma ilerlerken gelen verilerin ülkelerin ekonomik servetlerinde derinleşen bir ayrışmayı gösterdiğini belirterek, kötüleşen iki yönlü toparlanmaya karşı acil eylem çağrısında bulundu.

Georgieva, 9-10 Temmuz tarihlerinde İtalya'da gerçekleşecek G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesi "Kötüleşen iki yönlü toparlanmayı ele almak için acil eylem gerekiyor" başlıklı bir blog yazısı kaleme aldı.

Küresel toparlanmanın IMF'nin bu yıl için öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminleriyle uyumlu bir şekilde ilerlediğine işaret eden Georgieva, ancak gelen verilerin çok sayıda ülkenin daha da geride kalmasıyla birlikte ekonomik servetlerde derinleşen bir ayrışmayı da teyit ettiğini bildirdi.

Georgieva, "Dünya, aşı bulunabilirliği, enfeksiyon oranları ve politika desteği sağlama kabiliyetindeki çarpıcı farklılıklar nedeniyle kötüleşen iki yönlü bir toparlanmayla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

50 milyar dolarlık öneriyi hatırlattı

Kötüleşen iki yönlü toparlanmaya karşı G20 ülkelerine acil eylem çağrısında bulunan Georgieva, yüksek riskli nüfuslar için aşılara daha hızlı erişimin yalnızca gelecek 6 ayda potansiyel olarak yarım milyondan fazla insanın hayatını kurtarabileceğinin tahmin edildiğini aktardı.

Georgieva, IMF'nin salgınını sona erdirmeye yönelik daha önce açıkladığı 50 milyar dolarlık bir öneriyi anımsatarak, "G20 ve diğer ekonomilerden gelen destek, 2021'in sonuna kadar her ülkede nüfusun en az yüzde 40'ının ve 2022'nin ilk yarısına kadar en az yüzde 60'ının aşılanma hedefini onaylayarak tüm farkı yaratacak." ifadesini kullandı.

IMF Başkanı Georgieva, fonun acil durum finansman tesisleri altında gerekirse aşı programlarını finanse etmede ülkeleri destekleyecek yeni bir "aşı penceresini" de araştırdıklarını belirtti.

"ABD enflasyonunda kalıcı artış riski var"

Dünyanın, özellikle ABD'de enflasyondaki son artışı da yakından izlediğine dikkati çeken Georgieva, ABD'deki hızlanan toparlanmanın artan ticaret yoluyla birçok ülkeye fayda sağlayacağını ve enflasyon beklentilerinin şu ana kadar istikrarlı seyrettiğini aktardı.

Georgieva, "Yine de enflasyonda veya enflasyon beklentilerinde daha kalıcı bir artış riski var. Bu, potansiyel olarak ABD para politikasının beklenenden daha erken sıkılaştırılmasını gerektirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"G20'nin harekete geçmesi gerekli"

Öte yandan IMF, söz konusu toplantı öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu da yayımladı.

Küresel büyümenin belirgin ayrışma işaretleriyle birlikte tahminlerle uyumlu bir şekilde geniş ölçüde ilerlediğine işaret edilen raporda, salgının artan insani ve ekonomik zararını durdurmak için G-20'nin derhal harekete geçmesi gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, politika desteğinin ani geçişlerden kaçınarak krizin aşamasına göre şekillendirilmesi gerektiği ifade edildi.

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