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IMF: İşler beklediğimizden daha kötüye gidiyor

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IMF: İşler beklediğimizden daha kötüye gidiyor
IMF: İşler beklediğimizden daha kötüye gidiyor

Üç hafta önceki raporunda küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 küçüleceği tahmininde bulunan IMF'den işlerin beklenenden daha kötüye gittiği uyarısı geldi.

DIŞ HABERLER

09.05.2020

Üç hafta önce küresel ekonomik görünüm raporunu açıklayan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath, geride kalan üç haftada görünümün daha da kötüye gittiğini söyledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre; ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi’nde konuşan Gopinath, koronavirüs salgınının devam ettiğine işaret ederek “finansal piyasalarda daha fazla türbülans olabileceği” uyarısında bulundu.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin finansal ihtiyaçlarının üç hafta önce öngördükleri 2,5 trilyon dolar seviyesinin çok üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu ve IMF’nin 1 trilyon dolarlık mevcut kredi kaynağının tamamını kullanacağını belirten Gopinath, “ülkelerin ne kadar desteğe ihtiyaç duyduğunu söylemekten de çekinmediklerini” söyledi.

Gopinath, krizin hemen sona ermeyeceğini, işlerin daha da kötüye gidebileceğini ve sağlık krizinin henüz çözülmediğini belirtti.

IMF’nin küresel ekonomik görünüm raporundaki baz senaryoda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 küçüleceği öngörüsüne yer verilmişti. Söz konusu senaryo, salgının yılın ikinci yarısında zayıflamasını ve salgına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesini içeriyordu.

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