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IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

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Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımlanan küresel ekonomik raporunda 2021 için küresel büyüme tahminini yüzde 6’da tutarken Türkiye için büyüme tahminini yüzde 5,8’e düşürdü.
IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımlanan küresel ekonomik raporunda 2021 için küresel büyüme tahminini yüzde 6’da tutarken Türkiye için büyüme tahminini yüzde 5,8’e düşürdü.

IMF, bir önceki raporunda 2021’de Türkiye için yüzde 6 büyüme öngörmüştü.

IMF, Türkiye’nin 2022 büyüme tahminini de yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e düşürdü.

GELİŞMİŞ VE GELİŞEN ÜLKELER ARASINDAKİ FARK AÇILIYOR

IMF, ABD ve diğer zengin uluslar için tahminlerini yükseltirken artan corona virüsü vakaları nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için tahminlerini düşürdü.

IMF’nin Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’na göre tahminler büyük ölçüde gelişmiş ekonomilerde mali desteğin devam etmesi ve aşıya ulaşımın daha kolay olmasına dayanırken gelişmekte olan ülkeler bu konularda sıkıntı yaşıyor.

IMF, gelişmiş ülkelerde ortalama ekonomik büyüme tahminini 2021 yılı için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya, 2022 yılı için yüzde 3,6'dan yüzde 4,4'e yükseltti.

ABD VE EURO BÖLGESİ İÇİN TAHMİNLER YUKARI ÇEKİLDİ

ABD ekonomisi büyüme tahmini 2021 yılı için yüzde 6,4'ten yüzde 7,0'a yükseltilirken, Euro bölgesi için yüzde 4,4'ten yüzde 4,6'ya çekildi.

Gelişmekte olan ülkeler içinse ortalama büyüme tahmini 2021 yılı için yüzde 6,7'denyüzde 6,3'e düşürülürken, 2022 yılı için yüzde 5,0'dan yüzde 5,2'ye yükseltildi.

Çin büyüme tahmini 2021 yılı için yüzde 8,4'ten yüzde 8,1'e düşürülürken, 2022  için yüzde 5,6'dan yüzde 5,7'ye yükseltildi.

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