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IMF Türkiye öngörülerini duyurdu

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Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomi için büyüme öngörüsünü yarım puan artırarak yüzde 6’ya çıkarırken Türkiye’ye ilişkin tahminlerini duyurdu.
IMF Türkiye öngörülerini duyurdu

AA’nın haberine göre Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun nisan sayısında büyüme beklentileri revize edildi.

Raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5.5 değil yüzde 6 büyüyeceği tahmin edildi. 2022 tahminleri ise yüzde 4.2’den 4.4’e yükseltildi.

elişmekte olan ülke ekonomilerinin bu yılki büyüme tahmini yüzde 6.3’ten 6.7’ye çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 5 sabit kaldı.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6, gelecek yıl ise yüzde 3.5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 13.6, gelecek yıl için yüzde 11.8 oldu. İşsizlik oranı için de bu yıl 12.4, gelecek yıl yüzde 11 seviyesinde öngörüldü.

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