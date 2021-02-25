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IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

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IMF, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 5'ten 6'ya yükseltti.
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.

NTV'nin aktardığı IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi.

IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3.5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı.

IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1.2 büyüme yönünde oldu.

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