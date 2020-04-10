  • BIST 95.847
  • Altın 363,064
  • Dolar 6,7027
  • Euro 7,3365
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

IMF: Türkiye'yle de temas halindeyiz

»
IMF: Türkiye'yle de temas halindeyiz
IMF: Türkiye'yle de temas halindeyiz

Her üye ülke gibi Türkiye’yle de temas halinde olduklarını kaydeden Uluslararası Para Fonu Başkanı, „Türkiye de dahil olmak üzere her ülkeyle yapıcı ilişkimizi sürdüreceğiz“ açıklamasını yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyayı pençesine alan koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye de dahil olmak üzere tüm üye ülkelerle temas halinde olduğunu açıkladı.

Perşembe günü açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF'ye yönelik eleştirilerine ilişkin değerlendirmesi de soruldu. Georgieva yanıt olarak, "Aslında Türkiye de dahil olmak üzere tüm üyelerimizle yapıcı bir temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

IMF'nin izlenecek politikalar konusunda tüm üyelerle istişarelerde bulunduğunu kaydeden Georgieva, "Türkiye de dahil olmak üzere tüm üyelerimizle yapıcı ilişkimizi sürdüreceğiz. Biz tüm üyelerimiz için buradayız" diye konuştu.

Koronavirüs krizinin ekonomi üzerindeki mevcut ve gelecekteki olası etkilerine ilişkin olarak Georgieva, "Büyük Bunalım'dan bu yana en büyük ekonomik bozulmayı bekliyoruz" diye konuştu. Georgieva, yalnızca birkaç ülke haricinde tüm ülkelerin gelirlerinin düşeceği uyarısında bulundu. IMF Başkanı, dünya hükümetlerini hane ve işletmelere "cankurtaran" olmaya çağırdı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berfin Özek yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşını affetti09 Nisan 2020 Perşembe 17:41
  • Polise, ’60’ı biraz geçtim’ dedi; 80 yaşında çıktı09 Nisan 2020 Perşembe 16:52
  • Muhtarın ‘corona’ önlemi: Köy yollarını iş makinesiyle kazdırıp kapattı09 Nisan 2020 Perşembe 16:31
  • Öğrenci yurdunda karantinaya alınan TIR şoförü, giderken 50 lirayla birlikte mektup bıraktı; "Dolaptaki yiyeceklerden yedim, hakkınızı helal edin"09 Nisan 2020 Perşembe 16:30
  • DSÖ: 'Türkiye'de vaka sayılarındaki hızlı artışı kaygı verici'09 Nisan 2020 Perşembe 12:59
  • İBB Başkanı: Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada09 Nisan 2020 Perşembe 12:03
  • Ali Babacan: Devlet, elindeki bütün cephaneyi acilen kullanmalı09 Nisan 2020 Perşembe 11:56
  • Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’, İstanbul’a ulaştı09 Nisan 2020 Perşembe 09:38
  • Türkiye'de 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklanıyor08 Nisan 2020 Çarşamba 21:15
  • Tatar İskele bölge belediye başkanlarıyla bir araya geldi08 Nisan 2020 Çarşamba 20:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti