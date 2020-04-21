  • BIST 98.946
  • Altın 378,159
  • Dolar 6,9447
  • Euro 7,5318
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

IMF’den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi

» »
IMF’den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi
IMF’den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi

IMF Başkanı Georgieva, “Görünüm çok kötü. Küresel ekonomik faaliyetin Büyük Buhran’dan bu yana görmediğimiz bir ölçekte azalmasını bekliyoruz.” dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin 1929’da yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana görülmeyen bir ölçekte daralmasının beklendiğini ve bu yıl 170 ülkede kişi başına düşen gelirin azalacağını ifade etti.

Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin bir blog yazısı kaleme alan Georgieva, Kovid-19 salgınının “benzeri olmayan” bir kriz olduğuna dikkati çekti.

Georgieva, Kovid-19 krizinin insan sağlığı ve ekonomilere yönelik bir şok oluşturan, yaşamı neredeyse durma noktasına getiren daha karmaşık bir kriz olduğuna işaret etti.

Bu krizin daha belirsiz ve küresel olduğunu vurgulayan Georgieva, “Görünüm çok kötü. Küresel ekonomik faaliyetin Büyük Buhran’dan bu yana görmediğimiz bir ölçekte azalmasını bekliyoruz. Bu yıl 170 ülke kişi başına düşen gelirin azaldığını görecek. Sadece aylar önce 160 ekonomide kişi başına düşen gelirde artış kaydedilmesini öngörüyorduk.” değerlendirmesinde bulundu.
8 trilyon dolarlık mali önlem hayata geçirildi

Kovid-19 krizine karşı alınan tedbirlere de değinen Georgieva, salgınla mücadeleye yönelik dünya genelinde hükümetlerin benzeri görülmemiş adımlar attığını hatırlattı.

Georgieva, “Bu zamana kadar alınan mali önlemlerin değeri yaklaşık 8 trilyon dolara ulaştı ve merkez bankaları büyük oranda likidite enjekte etti.” ifadesini kullandı.

IMF’nin 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesi olduğunu anımsatan Georgieva, fonun özellikle düşük gelirli ülkeler için finansal kaynak sağlama kapasitesini en üst düzeye çıkarmaya çalıştığını aktardı.

Georgieva, IMF’nin acil durum finansmanı için 103 ülkenin talepte bulunduğunu belirterek, bu taleplerinin yarısının ay sonuna kadar yönetim kurulunca değerlendireceğini bildirdi.
“Yoksul ülkeler için yeni yaklaşım düşünülmeli”

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı IMF’nin atığı diğer adımlara da değinen Georgieva, ancak yapılacak daha çok şey olduğunun altını çizdi.

Georgieva, özellikle gelişmekte olan ülkeler için endişelendiğini belirterek, “Bu ülkeler, portföy akışında yaklaşık 100 milyar dolarlık keskin bir dönüş yaşadı.” ifadesini kullandı.

Yoksul ülkeler için imtiyazlı finansmana daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Georgieva, krizin bu ülkelerde yüksek borç yüküne neden olduğunu, ülkelerin krize karşı daha dirençli olmaları için uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle iş birliği içinde yeni yaklaşımların düşünülmesi gerektiğini aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalkınma Bankası Genel Müdürü Barutcu: “Ekonomik zorlukların aşılması için dört paket hazırlandı”02 Nisan 2020 Perşembe 15:52
  • Dövizde son durum ne?31 Mart 2020 Salı 16:39
  • Küresel Piyasalarda Fed'in Rüzgarı Devam Ediyor25 Mart 2020 Çarşamba 10:27
  • Halkın Partisi Ekonomi Maliye ve Enerji Komitesi, sektörel olarak alınacak önlemler çalışmasını kamuoyuyla paylaştı23 Mart 2020 Pazartesi 15:43
  • Brent Petrolün Varili Fiyatı 26,16 Dolar23 Mart 2020 Pazartesi 09:51
  • Taçoy: “Ekonomik paket çalışmaları Başbakan Tatar başkanlığında sürüyor”20 Mart 2020 Cuma 23:50
  • "İkinci Dünya Savaşı'dan bu yana görülen en düşük çeyreklik büyüme geliyor"18 Mart 2020 Çarşamba 18:36
  • IMF’den koronavirüs hamlesi16 Mart 2020 Pazartesi 16:26
  • Dolar/TL 6,30'u aştı13 Mart 2020 Cuma 16:46
  • Borsalarda 2008’den beri en kötü hafta yaşanıyor13 Mart 2020 Cuma 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti