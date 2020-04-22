IMF'den Covid-19 nedeniyle para politikası değişikliği: Varlık, gelir ve mülk vergileri artırılmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının derinden sarsmaya başladığı küresel ekonomik tabloda büyük bir politika değişikliğine gitti.

Normal şartlarda mali yardımda bulunduğu ekonomilere vergi indirimi önerisinde bulunan Para Fonu, bu seferse hükümetlerin varlıklar üzerinden de vergi almayı ya da alınan vergi miktarını artırmalarını önerdi.

IMF bu ay başında yayınladığı "Vergi Soruları" adlı belgede, siyasi karar vericilerin "Ek ödeme dayanışması" modeli üzerinden gelir, servet ve emlaklardan alınan vergileri artırmayı düşünmeleri gerektiğini belirtti.

Para Fonu, işten çıkarılma gibi nedenlerden dolayı zor günler geçiren bireylere yardımcı olunması için de maaş kesintilerinin düşürülmesini ve nakit transferlerinin azaltılmasını önerdi.

IMF'nin varlık vergisi konusundaki bu önerisi, vergi indirimlerini politikasının merkezi bir öğesi olarak gösteren kurum için net bir dönüşümü işaret ediyor. Bu dönüşümün sinyallerini pazartesi IMF Başkanı Kristalina Georgieva vermiş, örgütün pandeminin ekonomik etkilerini hafifletmesine yardımcı olmak için "istisnai önlemler" önermesi gerekebileceğini söylemişti.

The Guardian'ın haberine göre son senelerde ekonomik kalkınmadaki yavaşlama IMF'yi metod değiştirerek zenginlerle düşük gelirliler arasındaki farkın kapatılmasını önermeye zorladı.

Geçen hafta Para Fonu, salgının Büyük Buhran'a rakip olan ekonomik bir çöküşe yol açabileceğini öngörmüştü. Küresel gayri safi yurtiçi hasılanın bu yıl yüzde 3 civarında azalacağını ve salgının kontrol altına alınmaması durumunda daha da düşebileceğini belirtti.