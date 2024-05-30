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IMF'den Güney Kıbrıs raporu: Gelecekte istikrarlı bir ekonomi öngörülüyor

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IMF, Güney Kıbrıs’a bir dizi önerilerde bulunarak, Güney Kıbrıs’ın önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir ekonomiye sahip olmasının öngörüldüğünü belirtti.
IMF'den Güney Kıbrıs raporu: Gelecekte istikrarlı bir ekonomi öngörülüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Güney Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasının hızlanması adına bir dizi öneride bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkililerinin Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmelerinin ardından hazırladıkları bir rapora yer verdi.

Habere göre, raporda, Güney Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasının hızlanabilmesi adına tavsiyelere yer verilirken, Güney Kıbrıs’ın önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir ekonomiye sahip olmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Raporda, kamu borcunun GSMH’nin yüzde 60’nın altına düşürülmesi, elektrik tüketimine verilen teşviklerin aşamalı şekilde kaldırılması gibi öneriler yer aldı.

 

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