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"IMF'nin Paris ofisine bombalı mektup paketi Yunanistan'dan gönderildi"

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"IMF'nin Paris ofisine bombalı mektup paketi Yunanistan'dan gönderildi"
Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Paris'teki ofisinde patlayan mektup paketinin Yunanistan'dan gönderildiğini söyledi.

YUNANİSTAN KAMU DÜZENİ VE VATANDAŞI KORUMA BAKANI TOSKAS:  "KISA SÜRE ÖNCE FRANSIZ MAKAMLARI, IMF'YE BOMBALI MEKTUP PAKETİNİN YUNANİSTAN'DAN GÖNDERİLDİĞİ BİLGİSİNİ VERDİLER"

Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Paris'teki ofisinde patlayan mektup paketinin Yunanistan'dan gönderildiğini söyledi.

Toskas, bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Fransız makamları, IMF'ye bombalı mektubun Yunanistan'dan gönderildiği bilgisini verdiler." ifadelerini kullandı.

Bir kişinin hafif yaralanmasına yol açan bombalı mektup paketinin, ana muhalefet Yeni Demokrasi partisinin sözcüsü Vassilis Kikilias adına gönderildiğini belirten Toskas, gönderici adresinin Kikilias'ın şu an kullanmadığı bir ofise ait olduğu bilgisini paylaştı.

Bir mektup paketinin açıldığı sırada gerçekleşen patlamada bir kişi hafif yaralanmıştı. Paris'in 16'ncı bölgesindeki patlamanın ardından polis yaklaşık 150 kişiyi IMF binasından tahliye etmiş ve bölgede geniş çaplı önlem almıştı. Bombalı mektubun sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

YUNANİSTAN'DAN GİDEN İKİ GÜNDE İKİNCİ BOMBALI PAKET

Dün ise Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’ye gönderilen ve içinde patlayıcı madde bulunan paketin Yunanistan'dan gönderildiği açıklanmıştı. Patlamadan önce fark edilerek etkisiz hale getirilen paketin, Yeni Demokrasi Partisinin Başkan Yardımcısı Adonis Georgadis imzasıyla gönderilmişti. Paketin sorumluluğunu ise internet üzerinden yayınlanan bir mektupla, Yunanistan’da faaliyet gösteren “Ateş Hücreleri Komplosu” isimli örgüt üstlendi.

Yunanistan’da adını ilk kez 2010 yılında eski İçişleri Bakan Yardımcısı Panayotis Hinofotis’in oturduğu apartmana bombalı saldırı düzenlemekle duyuran örgüt, Yunanistan'daki büyükelçiliklere gönderilen bombalı paketleri de üstlenmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Lahey’deki Uluslararası Mahkeme ile Atina’daki Belçika ve Meksika büyükelçiliklerine gönderilen bombalı paketleri de üstlenen örgüt, Avrupa ülkeleri hükümet başkanları ve Atina’daki büyükelçiliklere 12’den fazla şüpheli paket göndermişti. Örgütün 5 üyesi yakalanmıştı.

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