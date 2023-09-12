İmzacı sayısı katlanarak artıyor! 200 kişi imzaladı...

Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’e destek için “Susmuyoruz, İmzalıyoruz” adıyla başlatılan imza kampayası büyüyerek devam ediyor. Siyasetçi, sendikacı, gazeteci, akademisyen, aktivist, sanatçı, avukat, doktor, yazarlardan oluşan ve toplumca bilinen pek çok kişinin oluşturduğu liste katlanarak artıyor. Ali Kişmir’in dava konusu olan yazısının altına “Bir imza da biz koyuyoruz” diyen ve geçen hafta

87 olarak açıklanan imzacı listesi bu hafta 199’a yükseldi. Toplumun yakından tanıdığı ve birbirinden

farklı görüşlere sahip olduğu bilinen pek çok isim, Kıbrıslı Türkler’in özgürce kendini ifade edebilmesi için imza kampanyasına destek oluyor. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmediklerini belirten imzacılar, Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da herkesi susturmak olduğunu belirtiyorlar.

"Susmuyoruz İmzalıyoruz"; İmza Toplama Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, imzacı listesinin her hafta güncelleneceği belirtildi. Ayrıca dava ile ilgili yazı, belge, imza metni, imzacı listesi vb. bilgilerin https://susmuyoruzimzaliyoruz.blogspot.com/ adlı blog sitesinde arşivlendiği ve dava sürecinin bu adresten takip edilebileceği belirtildi. İmza listesinin sadece imzaliyorumkibris@gmail.com adresine gönderilen e-mailler dikkate alınarak oluşturulduğunu belirten komisyon, dayanışma gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

GÜNCEL İMZA LİSTESİ: https://susmuyoruzimzaliyoruz.blogspot.com/2023/09/guncel-imzacilar-listesi.html

Kampanya metninin tamamı şöyle:

SUSMUYORUZ, İMZALIYORUZ!

Kıbrıslı Türkler yüz yılı aşkın bir süredir toplumsal kimliğine ve siyasal iradesine sahip çıkma mücadelesi vermektedir. Bu süreç boyunca Britanya Sömürge İdaresi'nin, Elen şovenizminin, BEY Yönetimi'nin, gelmiş geçmiş Türkiye hükümetlerinin ve onların işbirlikçilerinin baskısını yaşamıştır. Bugün de AKP-MHP iktidarı ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki işbirlikçileri toplumsal hayatımızı dizayn etmeye ve siyasi irademize saldırmaya devam etmektedir. Bu saldırılara eklenen en son halkalardan biri ise, Ali Kişmir’in üç yıl önce yazıp kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıya karşı açılan ve “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Kişmir’in 10 yıla kadar hapsi istenen davadır. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmiyoruz ve Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da hepimizi susturmak olduğunu biliyoruz. Susmuyoruz! Susmuyoruz ve Ali Kişmir’in yazısının altına bir imza da biz koyuyoruz!